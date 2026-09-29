Tahliye edilen Üsküdar Meclis Üyesi CHP'den istifa etti

Mayıs 2025’te Üsküdar Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmanın ardından AKP’den ayrılan ve daha sonra CHP’ye katılan Ekrem Baki, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçiminden önce tutuklanan, 4 gün önce ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Ekrem Baki, Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinden de istifa etti.

Baki, istifa kararına ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

İBB VE ÜSKÜDAR MECLİS ÜYELİKLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada makamların geçici olduğunu vurgulayan Ekrem Baki, kararının gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

"Üsküdar’da kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, halkımıza ve vicdanıma karşı sorumluluğumun gereği olarak, makamların geçici olduğu inancıyla 25.09.2026 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden, Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerimden istifa ettim."

"SİYASİ İLKELERİMLE UYUM İÇİNDE BİR KARAR"

Görev süresi boyunca doğru bildiğini savunmaya gayret ettiğini belirten Baki, yaşanan yönetim krizine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Hayatım boyunca doğru bildiğimi söylemeye ve bu doğrultuda yaşamaya gayret ettim. Mevcut yerel ve ulusal yönetim kriziyle ilgili görüş ve önerilerimi de ilgili kişilerle açıkça paylaştım. Bu karar, söz konusu sürecin sonunda siyasi ilkelerimle uyum içinde verdiğim bir karardır."

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Üsküdar ve İstanbul için çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Av. Ekrem Baki, açıklamasını "Bundan sonra da Üsküdar’a, İstanbul’a ve ülkemize katkı sunmak için imkanlarım ölçüsünde çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür eder, kararımı kamuoyuna saygıyla duyururum" diyerek noktaladı.

2025 YILINDA AKP'DEN İSTİFA EDİP CHP'YE GEÇMİŞTİ

Ekrem Baki, Mayıs 2025’te Üsküdar Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmayla AKP'den istifa etmişti. Baki, muhalefete yönelik ağır baskıların giderek arttığını, bunun da “hukuk ve siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını” söylemişti.

Bir süre bağımsız olarak görev yapan Ekrem Baki, Ocak 2026’da ise CHP’ye katılmıştı. CHP’ye geçişinin ardından İBB Meclisi’nde de CHP Üsküdar Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

BAKİ EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Ekrem Baki, Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda seçilmiş belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başlayan başkanvekili seçim sürecinde de tutuklanan isimler arasındaydı.

5 Ağustos'ta Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın kazanmasının ardından AKP'nin seçime yönelik itirazı kabul edilmiş ve seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’nin itirazını 2 Eylül’de reddedince İstanbul Valiliği yeni seçimin 5 Eylül’de yapılacağını duyurdu. Seçime günler kala belediyeye yönelik yeni gözaltılar yaşanmıştı. Bu dönemde gözaltına alınan Ekrem Baki, 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Baki, 25 Eylül'de ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.