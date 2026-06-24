Suriye’de tarihi dava: İlk kez bir Esad yargılanıyor

Suriye’de Beşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından, Esad ailesinin bir üyesi ilk kez adalet karşısına çıktı. Devrik lider Beşar Esad’ın kuzeni Vasim Esad’ın yargılandığı davanın ilk duruşması, Çarşamba günü Şam’daki Adalet Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Vasim Esad "silahlı örgüt kurma", "uyuşturucu kaçakçılığı", "adam kaçırma" ve "gasp" gibi ağır suçlamalarla yargılanıyor.

DAVA SON DERECE ÖNEMLİ BULUNUYOR

Esad ailesine yönelik ilk büyük yargılama olması nedeniyle sürecin, Suriyeli hukukçular ve uluslararası gözlemciler tarafından hem hukuki hem de siyasi açıdan tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

"GÖZLEMCİLER SALONDA, TANIKLAR İÇİN CANLI YAYIN YASAK"

Suriyeli avukat Tarek Abdullah, insan hakları örgütleri temsilcilerinin ve diğer gözlemcilerin duruşmaya katılmasının, yargılamanın kamuya açık ve hukuki niteliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Abdullah, Adalet Bakanlığı’nın tanıkların güvenliği ve talepleri gerekçesiyle duruşma sırasında canlı yayınların askıya alınmasına karar verdiğini de söyledi.

TEK DAVA DEĞİL: BİR BAŞKA KUZEN DE YARGILANIYOR

Suriye’de eski Esad hükümetine yönelik hukuki süreçler devam ederken, devrik cumhurbaşkanının bir diğer kuzeni Atef Necib’in de yargılandığı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Dera kentinin eski güvenlik şefi olan Necib’in, “sistematik toplu cinayet” ve keyfi tutuklamalar da dahil olmak üzere Suriye halkına karşı işlendiği ifade edilen çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılandığı öğrenildi.

VASİM ESAD KİMDİR?

Vasim Esad, uzun yıllar boyunca Suriye hükümetinin suç ve paramiliter ağlarının önemli isimlerinden oldu. Muhalefete yönelik bastırma operasyonlarında aktif bir rol aldı.

Uluslararası araştırmacılara göre Esad, milyarlarca dolarlık küresel Captagon uyuşturucu ticaretinin en etkili beyinlerinden biri oldu. Bu rol sebebiyle hem ABD hem de Avrupa Birliği kendisine ağır yaptırımlar uyguladı.