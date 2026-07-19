Süreçte kritik hafta: Numan Kurtulmuş parti turuna başlıyor

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde yasal düzenleme aşamasına geçilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı doğrultusunda hazırlanacak çerçeve yasa için önümüzdeki hafta Meclis'te temasların başlaması öngörülüyor.

MECLİS TRAFİĞİ HIZLANIYOR

DEM Parti İmralı heyetinin AKP yönetimi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerin ardından, sürecin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatifinde yürütüleceği belirtiliyor. Kurtulmuş'un, AKP'nin hazırladığı taslak konusunda Meclis'te grubu bulunan partilerin görüşlerini alması bekleniyor.

ORTAK İMZA ARAYIŞI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AKP yönetimi ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, düzenlemenin en geniş mutabakatla çıkarılması için temas yürüteceği ifade ediliyor. Mutabakat sağlanması halinde teklifin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin ortak imzasıyla sunulması hedefleniyor. Ancak kulislerde ortak imza ihtimalinin düşük olduğu, bu durumda teklifin Kurtulmuş'un imzasıyla ya da AKP, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği değerlendiriliyor.

UYUM YASALARI YENİ DÖNEME KALABİLİR

Çerçeve yasa teklifinin, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere ilerleyen dönemde yapılacak düzenlemelere zemin oluşturması bekleniyor. Teklifte, kendini fesheden PKK ve örgüt üyelerinin hukuki durumu, düzenlemenin kapsamı ve amacı gibi başlıkların yer alacağı belirtiliyor. Uyum düzenlemelerinin ise TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde ele alınabileceği ifade ediliyor.