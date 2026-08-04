Süreç yasasına ilk imzayı Bahçeli'nin atması bekleniyor! İşte beklenen düzenlemeler

İmralı Süreci için en kritik aşama olan yasal takvimine gelindi. PKK’nın silah bırakmasının ardından örgüt üyelerinin Türkiye’ye dönüşü, cezaevindeki hükümlülerin durumu ve siyasi haklarına getirilecek sınırlamaları düzenleyen çerçeve yasanın bugün ya da en geç yarın TBMM’ye sunulması bekleniyor. Teklifin ilk imza sahibinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olabileceği belirtilirken, iktidara yakın gazeteler düzenlemenin kapsamı konusunda birbirinden farklı bilgiler veriyor. Beklenen düzenlemede binlerce hükümlünün tahliyesinden altı aylık dönüş süresine, hak mahrumiyetinden MİT ve MGK denetimine kadar çok sayıda başlık yer alıyor.

İktidara yakın gazeteler; tahliye edilenlere "denetimli serbestlik" mi yoksa "hak mahrumiyeti" mi uygulanacağı ve geri dönüş başvuru süreleri konusunda farklı bilgiler verdi. Taslak henüz açıklanmadığı için hangi hükümlerin yasaya gireceği Meclis’e sunulduğunda kesinleşecek.

İmralı Süreci’nin en kritik aşamaya gelindi. Silah bırakacak PKK mensuplarının Türkiye’ye dönüşünü, cezaevindeki hükümlülerin durumunu ve sürecin nasıl denetleneceğini düzenleyecek kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AKP Grubu’nda milletvekillerinin imzasına açılan teklif için 4 Ağustos Salı günü saat 17.00’ye kadar süre verildi. Teklif bugün akşam saatlerinde, yetişmemesi durumunda ise en geç 5 Ağustos Çarşamba günü Meclis’e sunulacak. Teklifin ilk imza sahibinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olabileceği belirtiliyor.

Taslak henüz kamuoyuna açıklanmadı. Muhalefet partilerine de metin verilmedi. Bu nedenle gazetelerde yer alan başvuru süreleri, kurulun yapısı, cezaevindekilerin sayısı ve siyasi haklara getirilecek sınırlamalar konusunda farklı bilgiler bulunuyor.

10 İLE 12 MADDEDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

Teklifin 10 ila 12 maddeden oluşması planlanıyor. Düzenleme yalnızca PKK’nın feshi ve silah bırakması sonrasında uygulanacak geçici bir çerçeve yasa olacak.

Ekonomim’in haberine göre teklifin gerekçe ve tanımlar bölümünde “PKK-KCK” ifadesi açıkça yer alacak. Böylece düzenlemenin başka örgütler için uygulanmasının önüne geçilecek.

Teklifte PKK’nın kendisini feshettiği bilgisine yer verilmesi, yasanın amacı ve kapsamının tanımlanması bekleniyor. Silah bırakmanın nasıl teyit edileceği, soruşturma ve davaların nasıl sonuçlandırılacağı, cezaların infazı ve sürecin denetlenmesi de düzenlenecek.

Türkiye Gazetesi'ne göre PKK-KCK’nın bu yasayla birlikte Türkiye’nin “terör örgütleri” listesinden çıkarılması planlanmıyor. Silah bırakmayan, yeniden eylem yapan veya PKK’nın devamı niteliğindeki başka yapılanmalara katılan kişilerle mücadelenin süreceği belirtiliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye göre düzenleme üç temel grubu kapsayacak:

Irak ve Suriye’de bulunan PKK mensupları, başka ülkelerde yaşayan örgüt üyeleri ve örgüt üyeliği nedeniyle hüküm giyen kişiler.

Selvi, Kuzey Irak’taki PKK mensuplarının sayısının yaklaşık 2 bin 800 olduğunu yazdı. Suriye’de ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 1000 ila 1500 PKK mensubunun bulunduğunu belirtti.

Cezaevindekilerin sayısı konusunda iktidar medyasındaki haberler farklı rakamlar veriyor. Selvi, örgüt üyeliğinden hüküm giyen yaklaşık 3 bin 900 kişinin cezaevinde bulunduğunu yazdı. Selvi'nin köşe yazdığı Hürriyet’teki haberde ise düzenlemeden etkilenebilecek hükümlü sayısı yaklaşık 3 bin 600 olarak gösterildi.

Kesin sayı, teklif açıklandıktan ve Adalet Bakanlığı'nın kapsamı belirlemesinden sonra netleşecek.

BAŞVURU SÜRESİ

Düzenlemenin geçici olacağı konusunda medyadaki haberler ortaklaşıyor. Ancak uygulama süresi konusunda farklı bilgiler bulunuyor.

Hürriyet ve Abdulkadir Selvi, PKK mensuplarına silah bırakıp Türkiye’ye dönmeleri veya yasadan yararlanmak için başvurmaları amacıyla altı aylık süre verileceğini aktardı.

Ekonomim ise uygulama süresinin bir yıl olmasının ve bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılmasının planlandığını yazdı.

Türkiye Gazetesi de yasanın altı ay veya bir yıl süreyle yürürlükte kalabileceğini belirtti. Kesin süre, teklif metninin açıklanmasıyla belli olacak.

EYLEME KARIŞANLARIN DURUMU

Türkiye Gazetesi'ne göre hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmayan örgüt mensupları, dönüşlerinin ardından ceza almadan topluma katılabilecek. Suç kaydı bulunanlar ise işledikleri fiilin ağırlığına göre ayrı ayrı değerlendirilecek.

Yalnızca örgüt üyeliği, örgüte yardım, propaganda veya örgütle bağlantı suçlarından hüküm giyenlerin cezalarının düşmesi ve tahliye edilmeleri bekleniyor.

Bombalama, yaralama veya öldürme gibi suçlara karışanların ise örgüt üyeliğinden aldıkları cezanın ortadan kalkabileceği ancak işledikleri diğer suçlardan verilen cezaların uygulanmaya devam edeceği öne sürülüyor. Cezaevinde geçirdikleri süre diğer suçlardan aldıkları cezayı karşılıyorsa bu kişilerin de tahliye edilme ihtimali bulunuyor.

Abdulkadir Selvi ise farklı bir çerçeve çizdi. Selvi’ye göre PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, Kandil’deki yaklaşık 180 kişilik üst düzey yönetici kadrosu ile asker ve polislerin şehit edenler düzenlemenin dışında bırakılacak.

Türkiye gazetesi ağır suçlara karışanların yalnızca bu suçlardan ceza çekmeye devam edeceğini belirtirken Selvi, asker ve polislerin ölümünden sorumlu tutulanların yasadan hiçbir biçimde yararlanamayacağını yazdı.

"ÖCALAN DÜZENLEME DIŞI" DEDİ! ÇAĞRI YAPABİLİRMİŞ

Abdullah Öcalan’ın doğrudan düzenlemeden yararlanması öngörülmüyor.

Selvi, Öcalan’ın yanı sıra Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 180 kişilik üst düzey PKK kadrosunun kapsam dışında tutulacağını belirtti.

Buna karşılık Türkiye gazetesi, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Öcalan’ın örgüt mensuplarına yeni bir çağrı yapabileceğini yazdı. Öcalan’ın bu çağrıda silah bırakanların Türkiye’ye dönmesini isteyeceği öne sürüldü.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin hafta sonu yaptığı görüşmenin ardından Öcalan’ın, “Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur” dediği açıklanmıştı. Öcalan’ın çıkarılacak yasayı sürecin önünü açacak “anahtar” olarak gördüğü de aktarılmıştı.

DENETİMLİ SERBESTLİK Mİ HAK SINIRLAMASI MI?

Taslak üzerindeki en önemli tartışmalardan biri, Türkiye’ye dönen veya cezaevinden çıkan kişilerin nasıl denetleneceği konusunda yaşanıyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre daha önce tartışılan denetimli serbestlik modelinden vazgeçilerek, bazı vatandaşlık haklarının belirli bir süre kısıtlanmasına dayanan bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda örgütten ayrılan ve silahlı bir suça karışmayan kişilerin bazı siyasi ve kamusal hakları geçici olarak sınırlandırılabilecek.

Hürriyet’e göre cezaevinden çıkan kişiler üç yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde bulunan hak mahrumiyetlerine tabi olacak.

Abdulkadir Selvi ise silah bırakanların üç yıl boyunca yeni bir suça karışmamaları durumunda siyasi faaliyetlerde bulunabileceklerini yazdı. Selvi, yapılan son görüşmelerde siyasi faaliyete ilişkin sınırlamaların kapsamının daraltıldığını öne sürdü.

AKP kaynakları ise denetimli serbestlik ile hak mahrumiyetinin farklı uygulamalar olduğunu belirtiyor. Denetimli serbestliğin mevcut infaz sisteminde zaten bulunan bir hak olduğu, asıl tartışmanın TCK’nin 53. maddesindeki seçme, seçilme ve bazı kamu görevlerini üstlenme gibi hakların ne kadar süre sınırlandırılacağı konusunda yürütüldüğü ifade ediliyor.

Mevcut uygulamada yasaklanmış hakların geri verilmesi, cezanın infazından üç yıl sonra istenebiliyor. Teklifte bu süreyle ilgili yeni bir düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

İKİ AYRI KURUL

Süreci yönetmek ve denetlemek amacıyla iki ayrı mekanizmanın kurulması bekleniyor.

Bunlardan biri yürütme bünyesinde oluşturulacak koordinasyon kurulu olacak. Diğeri ise TBMM’de milletvekillerinden oluşacak izleme komisyonu olacak.

Ekonomim ve Abdulkadir Selvi, “Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu”nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacağını yazdı. Selvi’ye göre DEM Parti, kurulun adı ve görevleri konusunda değişiklik istiyor.

Hürriyet ise kurulun adını “Toplumsal Bütünleşme, İzleme ve Koordinasyon Kurulu” olarak verdi. Kurulun başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Kurulda Adalet ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsil edilecek.

Gerekli görülmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da örgütten ayrılan kişilerin topluma uyumu için çalışmalara katılacak.

Kurulun altı ayda bir rapor hazırlaması ve raporları TBMM Başkanlığına sunması planlanıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın hem koordinasyon kurulunu hem de Meclis’teki izleme komisyonunu belirli aralıklarla bilgilendireceği belirtiliyor.

SİLAH BIRAKMA TEYİT EDİLECEK

Yasanın kabul edilmesi, hükümlerinin hemen uygulanacağı anlamına gelmeyecek. İlk olarak PKK’nın silah bıraktığının ve kamplarını boşalttığının devlet kurumları tarafından tespit edilmesi bekleniyor.

Bu tespit MİT tarafından yapılacak ve konu Milli Güvenlik Kurulunda değerlendirilecek. Olumlu karar çıkması durumunda yasa, Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamaya konulacak.

Abdulkadir Selvi ise MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın MGK’ye rapor sunacağını, olumlu kararın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayacağını yazdı.

ERBİL VE SÜLEYMANİYE'DE MERKEZLER KURULACAK

Selvi’nin yazısına göre Kuzey Irak’ta silah bırakacak PKK mensupları için Erbil ve Süleymaniye’de toplanma merkezleri oluşturulacak.

PKK kamplarının boşaltılması ve örgüt mensuplarının bu merkezlere alınmasının yaklaşık bir buçuk ila iki ay içinde tamamlanması hedefleniyor. MİT ve TSK, boşaltılan kampları kontrol edecek.

Silah bırakanların Erbil ve Süleymaniye’deki merkezlerde kalması ve yeniden Kandil’e dönmemesi planlanıyor.

Selvi, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu hazırlıklar kapsamında Irak merkezi yönetimiyle, Barzani ailesinin temsilcileriyle ve Süleymaniye’deki Talabani yönetimiyle görüşmeler yaptığını aktardı.

TOPLU DÖNÜŞE İZİN YOK

Geçmişte Habur Sınır Kapısı’nda yaşanan görüntülerin tekrarlanmaması için toplu dönüşe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Selvi’ye göre örgüt mensupları iki veya üç kişilik küçük gruplar hâlinde, farklı sınır kapılarından Türkiye’ye alınacak.

Yurt dışında yaşayan Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal gibi PKK yöneticilerinin de koşulları karşılamaları durumunda Türkiye’ye dönüşlerinin önünün açılabileceği öne sürülüyor. Bu süreçle eş zamanlı olarak cezaevindeki örgüt üyelerinin tahliyelerinin başlaması bekleniyor.

SÜREÇ AŞAMALI YÜRÜTÜLECEK

Hazırlanan modelin tek seferlik ve koşulsuz bir af şeklinde olmayacağı belirtiliyor. Silah bırakma, kampların boşaltılması, örgütün dağıldığının teyit edilmesi ve kişilerin topluma dönüşü aşamalar hâlinde yürütülecek.

Selvi bu sistemi “güven-güvence” denklemi olarak tanımladı. Buna göre süreç ilerledikçe yeni haklar ve güvenceler devreye girecek. Silah bırakma durur veya yeniden şiddet eylemleri başlarsa verilen güvenceler askıya alınabilecek.

Selvi, köşe yazısında daha önce Pişmanlık Yasası ve Eve Dönüş Yasası gibi düzenlemelerin çıkarıldığını hatırlattı. Ancak bugünkü siyasi ve bölgesel koşulların geçmişten farklı olduğunu savundu.

DÜN MECLİS'TE GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

Teklif öncesinde TBMM’de gün boyu görüşmeler yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi.

Yaklaşık üç saat süren toplantının bir bölümüne DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da katıldığı bildirildi. Bazı haberlerde toplantının üç buçuk saate yakın sürdüğü belirtildi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ayrıca HÜDA PAR, DEM Parti ve MHP temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü. Muhalefete taslak metnin verilmediği, yalnızca içeriği konusunda sözlü bilgi aktarıldığı ifade edildi.

DEM Parti heyetinin Güler ile yaptığı görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Heyette Öztürk Türkdoğan, Faik Özgür Erol, Meral Danış Beştaş ve Nevroz Uysal Aslan yer aldı. Görüşmenin ardından ayrıntılı açıklama yapılmadı. Danış Beştaş, gazetecilere yalnızca “Sonuçta her şey basında yazıyor” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Abdullah Güler ile yaklaşık bir saat görüştü. Yıldız, ortak imza, denetimli serbestlik ve hak mahrumiyeti konularında anlaşmazlık olup olmadığı sorusuna, “Mutabıkız, pürüz yok” yanıtını verdi.

ORTAK İMZA ARAYIŞI



Hürriyet’in haberine göre AKP yönetimi, teklifin Meclis’te grubu bulunan partilerin ortak imzasıyla sunulmasını hedefliyor. Ancak bazı partiler, taslağı görmedikleri ve bazı çekinceleri bulunduğu için imza vermeye sıcak bakmıyor.

İYİ Parti’nin düzenlemeye açık biçimde karşı çıktığı belirtiliyor. Diğer muhalefet gruplarının ise teklifi tamamen engelleyen bir tutum almadığı ancak ortak imza konusunda henüz karar vermediği aktarılıyor.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, kendilerine inceleyebilecekleri bir taslak verilmediğini söyledi. Görmedikleri bir metne imza atmalarının mümkün olmadığını belirten Emir, Türkiye’de barışın sağlanması, PKK’nın kalıcı biçimde silah bırakması ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

Muhalefetten yeterli imza gelmemesi hâlinde teklifin AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla sunulması bekleniyor.

Teklifin 5 Ağustos Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunulması durumunda, 6 Ağustos Perşembe günü Adalet Komisyonunda görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin hafta sonu da Genel Kurul gündemine getirilmesi hedefleniyor.

Ancak Meclis İçtüzüğü’ne göre bir kanun teklifi, sunulmasının üzerinden 48 saat geçmeden komisyonda görüşülemiyor. Bu sürenin kaldırılması için TBMM Danışma Kurulunda grubu bulunan bütün partilerin oybirliği gerekiyor.

Danışma Kurulunun çarşamba günü toplanarak hızlandırılmış takvim konusunda uzlaşma arayacağı belirtiliyor. Benzer bir oybirliğine, teklifin komisyondan çıkar çıkmaz Genel Kurula getirilmesi için de ihtiyaç duyulacak.

İYİ Parti’nin itirazları veya muhalefetin sürelerin kaldırılmasına karşı çıkması durumunda takvim uzayabilir. Türkiye gazetesine göre uzlaşma sağlanırsa teklifin en geç 13 Ağustos’a kadar yasalaştırılması hedefleniyor.