Suat Kılıç'tan Özgür Özel yorumu: CHP'de kalmak için büyük mücadele verdiler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağını açıklamasını değerlendirdi. Kılıç, bu kararın Türkiye demokrasisi açısından hayırlı olmasını dilediklerini belirterek, CHP'deki ayrılık sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hayırlı olsun. Yolları açık olsun. CHP içinde kalmak için büyük mücadele verdiler ama Kılıçdaroğlu yönetimi ile anlaşmak, uzlaşmak mümkün olmadı. Ayrılma kararı aldılar. Türkiye demokrasisi açısından, milletimiz açısından bu ayrılığın hayırlı olmasını; demokrasimize, hukukumuza ve siyasetimize katkılar sağlamasını diliyorum. Kendi kararlarıdır. Bize o karara saygı duymak düşer. Anlaşılan o ki Türk siyasi hayatı bir parti daha kazanmış oldu"

Yeniden Refah Partisi MYK’sı, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın başkanlığında toplandı. Partinin İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, basın açıklaması yaptı.

"HEDEFİMİZ İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLMAKTIR"

Kılıç, partisinin siyasi hedeflerine ve muhalefetteki konumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak bizim hedefimiz önümüzdeki ilk seçimde iktidar olmaktır, iktidar ortağı olmaktır. Milli Görüş’ün, adil düzenin çözüm reçetelerini Türkiye’nin yönetimine yansıtmaktır. Yeniden Refah Partisi, bugün genel başkanımızın dirayetli ve sağlam duruşu sayesinde güçlü vurguları ve net siyaseti istikametinde zaten Türkiye’de ana muhalefet boşluğunu dolduran bir siyasi parti durumundadır. Sayın Genel Başkanımız bugün Yeniden Refah Partisi’nin lideri olarak aynı zamanda ana muhalefet lideri misyonunu üstlenmektedir. Hakikati seslendiren biziz. Gözünü daldan budaktan sakınmayan biziz. Gerçekleri haykıran biziz.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen biziz. Bunun sonu inşallah iktidarla taşlanacaktır. CHP’yi takip ediyoruz ama asılı kendi işimize bakıyoruz.”

"KARARLAR TBMM ZEMİNİNDE ALINSA DA HALK OYUNA SUNULMALIDIR"

Kılıç, çerçeve yasa tartışmaları ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderleriyle yapacağı görüşmelere işaret eden Kılıç, kritik düzenlemelerin referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

“Sayın Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret kararı aldı. Belli ki çıkacak çözüm süreci yasaları ile ilgili tavırlarını ortaya koyacaklar. MHP liderinin Öcalan’a statü talebi var. Gündeme getirecekleri konular Abdullah Öcalan’a statü talebini de kapsıyor mu, kapsamıyor mu; bilmiyoruz ama Genel Başkanımızın dediği gibi statüsü bellidir, İmralı’da müebbet hükümlüsüdür diyoruz. Öte yandan kritik konuların, yasaların, anayasa ve kanun ihtiyaçlarının aziz milletimizin oyuna sunulması gerektiğine ilişkin en başta seslendirdiğimiz görüşü bir kere daha yineliyoruz. Bu konuda kritik kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde alınsa da halk oyuna sunulmalıdır. Milletimiz son noktayı kendi iradesiyle koymalıdır. Referandum çok önemli bir süreç.”

"MAGAZİN BOYUTUNA TAŞINMASINI HUKUK DIŞI BİR TUTUM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kılıç, Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonların zamanlaması ve yürütülüş biçimiyle ilgili dikkat çeken eleştirilerde de bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Mali operasyonu Yeniden Refah Partisi olarak sonuna kadar destekliyoruz. Yardımlaşma duygularını zedeleyen, güveni yok eden istismarlardan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz ancak bu türden operasyonların cep telefonlarındaki özel yazışmalar sızdırılarak magazin boyutuna taşınmasını da hukuk dışı bir tutum olarak görüyoruz. Ayrıca 3 yıllık hırsızın ve buharlaşan milyarlarca liranın peşine düşmek için bugüne kadar beklenilmesini de devlet ciddiyetiyle bağdaştıramıyoruz.”

"TÜRKİYE’DE KUMAR REKLAMLARLA ÖZENDİRİLİYOR"

Bahis soruşturmasına da değinen Kılıç, yasal bahis reklamlarının illegal bahisle mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi. Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“Bahisler bitmeden şike olayları bitmez. Legal bahislerin gece gündüz reklamı yapılırken de illegal bahisler sona ermez. Türkiye’de kumar ve bahis reklamlarla, şaşalı yaşamlarla özendiriliyor. Milli Piyango’nun sitesinde bile çocuklar animasyonlarla şans oyunlarına yönlendiriliyor. Bu sebep-sonuç ilişkisini görmeyenler bahis ve şikeyle mücadele edemezler. Etseler bile bir netice elde edemezler”

KILIÇ0, SMA HASTALARININ TEDAVİSİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU



Kılıç, nadir hastalıkların tedavisinde devlet desteğinin artırılması gerektiğini belirterek, özellikle SMA hastalarının tedavi giderlerine de şu ifadelerle dikkat çekti:

“SMA tip 1 başta olmak üzere nadir ve tedavisi pahalı ilaçlar gerektiren hastalıklar nedeniyle mağdur milyonlar var ülkemizde. SMA, lösemi, ilik savaşı gibi hastalıklarda yeni tedaviler ve ilaçlar üretiliyor ancak SGK, bu tedavi yöntemlerini ve ilaçları maalesef karşılamıyor. En bilinen ve en çok hassası olan grup SMA hastası çocuklarımız. SMA hastalarının tamamının tedavisi için gereken para 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi'nin binde 8’i kadar. Yüzde 1’i kadar bile değil”

"ESNAFIMIZ KREDİ KAYNAKLARINA ULAŞAMIYOR"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, esnafın krediye erişimde yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şu sözlerle tamamladı:

“Esnafımız kredi kaynaklarına ulaşamıyor. Ulaşmak için ‘Borcu yoktur’ yazısı alması gerekiyor ama borcunu ödemeye para bulamıyor. ‘Borcu yoktur’ yazısı alamadığı için krediden de yararlanamıyor. Bu ne yaman bir tezattır. Esnaf, parasız kaldığı için para arıyor. Devlet, ‘Borcunu kapat da gel’ diyor. Esnafa krediyi verin. Esnaf da krediyi aldıktan sonra borcunu ödesin.” (ANKA)