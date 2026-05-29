Sosyalist Enternasyonel'den CHP lideri Özel'e destek: Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'deki üye partisi CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Uluslararası sosyalist kuruluş, "mutlak butlan" kararı sonrası partideki yönetim krizine dair tutumunu netleştirdi.

KURULTAYLARIN DEMOKRATİK OLDUĞU VURGULANDI

Sosyalist Enternasyonal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’deki üye partimiz CHP ile uzun yıllara dayanan verimli bir ilişkimiz bulunmaktadır. Yıllar boyunca Kemal Kılıçdaroğlu dahil birçok CHP lideriyle iş birliği yaptık.

Sosyalist Enternasyonal, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği son CHP kurultaylarına aktif şekilde katılmış ve süreçleri yakından izlemiştir. Kurultay süreçlerinin demokratik ve kapsayıcı şekilde yürütüldüğüne tanıklık edilmiştir.”

KILIÇDAROĞLU'NA TARİHSEL SORUMLULUK VURGUSU

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sürece ilişkin sorumluluğuna da dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Son kurultaylarda Özgür Özel’e karşı aday olmamayı tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu, önceki kurultayları ve partinin seçilmiş yönetimini geçersiz sayan ‘butlan’ kararının ortaya çıkardığı sürecin yönetilmesi konusunda önemli bir tarihsel sorumluluğa sahiptir.”

ÖZGÜR ÖZEL VE MEVCUT YÖNETİM TANINACAK

Sosyalist Enternasyonal'in açıklamasının devamında, partinin mevcut yönetimine yönelik tanıma kararı şöyle duyuruldu:

“Üye partilerimizden birini etkileyen bu kritik süreçteki tüm gelişmeler ve örgütümüz içindeki benzer örnekler dikkate alınarak, Sosyalist Enternasyonal; dava kabul edilebilir ve uzlaşı temelinde çözüme kavuşana kadar Özgür Özel’i ve CHP’nin demokratik yollarla seçilmiş mevcut yönetimini tanımayı sürdürecektir.”

KILIÇDAROĞLU'NA OLAGANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Kuruluş, mahkeme tarafından getirilen Kılıçdaroğlu'na da bir çağrıda bulundu:

“Sosyalist Enternasyonal, Kemal Kılıçdaroğlu’na; şeffaf, demokratik, kapsayıcı ve hizipçi bir yaklaşım izlenimi yaratabilecek disiplin süreçlerinden uzak bir şekilde derhal olağanüstü kurultay toplaması çağrısında bulunmaktadır.”

Sosyalist Enternasyonal, “temelsiz ‘butlan’ kararıyla ilgili gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğini” belirterek, “bu zorlu süreçte Özgür Özel ile tam dayanışma içinde olduğunu” ifade etti.