Sosyal medya hesabına el konulmuştu: CHP Afyon'dan karşı hamle
CHP Afyon İl Başkanlığı, Facebook hesabına el konulmasının ardından karşı bir adım attı. İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada örgütün bütün hesaplarının kullanıcı adının tedbir amaçlı değiştirildiği belirtildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla mevcut parti yönetimi ve il başkanlıkları, tartışmalı bir şekilde görevden uzaklaştırılmıştı.
Söz konusu karar sonrasında, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına mevcut yönetimin erişimi, mahkemeyle göreve gelenler tarafından engellenmişti.
CHP AFYON'DAN KARŞI HAMLE
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesaplarıyla ilgili yeni bir adım attıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, tüm sosyal medya hesaplarının adının Genel Başkan Özgür Özel'e destek amacıyla "Özgür Afyonkarahisar İl Başkanlığı" olarak değiştirildiği belirtildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi