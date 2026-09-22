Soruşturma bilgilerini sızdıran savcı ihraç edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), soruşturma dosyalarındaki kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaştığı ve başka bir dosya için girişimde bulunduğu belirlenen Cumhuriyet Savcısı H.A.’nın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, daha önce Denizli’de, son olarak ise Gaziantep’te görev yaptığı belirtilen Cumhuriyet Savcısı H.A. hakkındaki disiplin soruşturmasını tamamladı.

Kurul, H.A.’nın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti. Daha önce verilen tedbiren görevden uzaklaştırma kararının da ihraç kararı kesinleşinceye kadar sürdürülmesine karar verildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENDİ

Disiplin süreci, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kişisel suç soruşturmasında elde edilen bulguların ardından genişletildi.

Soruşturma; “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiaları kapsamında yürütüldü.

Sontv'nin haberine göre; bu kapsamda H.A.’nın evi, aracı, üzeri ve Denizli Adliyesi’ndeki odasında arama yapıldı. El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerin ardından hazırlanan rapor, disiplin dosyasına girdi.

DOSYADAKİ BİLGİLERİ ARKADAŞI İLE PAYLAŞMIŞ

İncelemelerde H.A.’nın, Denizli Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı sırada kendisine verilen bazı soruşturma dosyalarındaki bilgileri sivil bir arkadaşıyla paylaştığı tespit edildi.

Paylaşılan veriler arasında dosyalarda taraf olan bazı kadınların adları, soyadları ve doğum tarihleri ile soruşturmalara konu olaylara ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtildi.

Disiplin dosyasında, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen başka bir soruşturmaya ilişkin tespitler de yer aldı.

H.A.’nın, yakın çevresindeki bir kişinin kardeşini ilgilendiren dosya için soruşturmayı yürüten savcıyla iletişime geçtiği belirtildi. H.A.’nın dosyayla ilgilenilmesini istediği ve savcının telefon numarasını arkadaşına verdiği kaydedildi.

HSK İkinci Dairesi, söz konusu eylemleri 2802 sayılı Kanun’un 69’uncu maddesinin son fıkrası kapsamında değerlendirerek H.A.’nın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

2026'DA 84 MESLEKTEN ÇIKARMA KARARI

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, 3 Ağustos 2026’da yaptığı açıklamada, yıl içinde 525 hâkim ve savcı hakkında esasa ilişkin karar verildiğini bildirmişti.

Bu kişilerden 333’üne disiplin cezası uygulanmıştı. Kararlar kapsamında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası verilmişti.

Gürlek, yargı mensubu olmanın kimseye ayrıcalık sağlamadığını belirterek denetim ve disiplin mekanizmalarının işletilmeye devam edeceğini söylemişti.