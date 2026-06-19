Son Dakika | Bu sabah gözaltına alınmıştı: Adalar Belediye Başkanı Akpolat'tan ilk açıklama!

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın sabahın ilk saatlerinde düzenlenen büyük bir eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Akpolat’tan ilk mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik getirdi.

''BANA OY VERENLERİN BAŞINI EĞECEK BİR ŞEY YAPMADIM, YAPMAM''

Akpolat “Bana oy verenlerin başını eğecek bir şey yapmadım, yapmam. Ben yaptığım işi çok seviyorum. CHP’li olmaktan gurur duyuyorum" dedi. "Rüzgâra karşı dik duran uçurtmalar uçabilir; boyun eğen uçurtmalar ise yok olmaya mahkûm olur" diyen Akpolat, belediye çalışanlarına da "Canım personelim moralini bozmasın. İşlerine, ben yanlarındaymışım gibi verimli bir şekilde devam etsinler" diye seslendi.

Adalar Belediyesi’ni ve Akpolat ailesini ziyaret eden Çelik’i; Başkan Akpolat’ın annesi Melek Akpolat, eşi Yüksel Akpolat, Belediye Meclis Başkanvekili Medine Pamuk ile Meclis Üyeleri, Adalı CHP İl Başkan Yardımcısı Haydar Karasu, CHP Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır ve destek için belediyeye gelen ada halkı karşıladı.

Anne Melek Akpolat’a sarılan Çelik, Başkan Akpolat’ın mesajını okudu. Akpolat, annesine ve kendisine oy veren ada halkına hitaben yazdığı mesajda, “Bana oy verenlerin başını eğecek bir şey yapmadım, yapmam.” diyerek görevine olan bağlılığını dile getirdi.

''RÜZGÂRA KARŞI DİK DURAN UÇURTMALAR UÇABİLİR; BOYUN EĞEN UÇURTMALAR İSE YOK OLMAYA MAHKÛM OLUR"



Akpolat’ın mesajı şöyle:

“Bana oy verenlerin başını eğecek bir şey yapmadım, yapmam. Ben yaptığım işi çok seviyorum. CHP’li olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Adalı komşularım benim için aynıdır, eşittir. Herkesi çok seviyorum, sevgiyle selamlıyorum. Her vatandaşımıza eşit mesafede yaklaşıyorum ve Adalarımız için keyifle çalışıyorum. Canım personelim moralini bozmasın. İşlerine, ben yanlarındaymışım gibi verimli bir şekilde devam etsinler. Onlardan tek ricam budur. Rüzgâra karşı dik duran uçurtmalar uçabilir; boyun eğen uçurtmalar ise yok olmaya mahkûm olur." (ANKA)