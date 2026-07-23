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Son Dakika | Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

Son dakika haberi... Uzun yıllar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti.

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Son Dakika | Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP'de gerçekleşen istifalara bir yenisi daha eklendi. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

BÜYÜKERŞEN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen, parti üyeliğini sonlandırdığını şu ifadelerle duyurdu:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek." (ANKA)

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ODUPAZARI BELEDİYE BAŞKANI DA AYRILMIŞTI

Eskişehir'de perşembe günü de dikkat çeken bir istifa gerçekleşmişti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye meclisi üyeleri ile birlikte CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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