Son Dakika | Yerebatan'ın devrine yürütmeyi durdurma! Tekrar İBB'nin mülkü oluyor

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Karar oybirliğiyle alındı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devri sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaptığı itirazı kabul etti. Mahkeme, Fatih Kaymakamlığı’nın 4 Mayıs 2026 tarihli tahliye işleminin yürütmesini teminat aranmaksızın durdurdu.

Kararla birlikte İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 21 Mayıs 2026 tarihli yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin kararı da kaldırıldı. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Mahkeme, kararında Yerebatan Sarnıcı’nın bulunduğu 37 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın daha önce İBB adına kayıtlı olduğunu, ancak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca 1 Nisan 2026’da mazbut vakıflar adına tescil edildiğini hatırlattı. Bu tescilin ardından İBB’nin taşınmazı fuzulen işgal ettiği gerekçesiyle tahliye süreci başlatılmıştı.

İBB ise taşınmazın kesinleşmiş mahkeme kararıyla kendi adına tescil edildiğini, yeni tescilin yolsuz tescil niteliğinde olduğunu ve bu konuda İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptali ve tescil davası açıldığını savundu.

İBB, ayrıca bu davada taşınmaz hakkında 28 Nisan 2026’da teminatsız ihtiyati tedbir kararı verildiğini belirtti.

Mahkeme, bu tedbir kararının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kararda, İBB’nin bu aşamada ‘fuzuli şagil’ olarak değerlendirilerek tahliye edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Kararda, tahliye edilmek istenen alanın da net biçimde belirlenmesi gerektiği belirtildi.

İBB’nin, Yerebatan Sarnıcı’nın yaklaşık 9 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu, tahliye yazısında belirtilen 40,50 metrekarelik parselin sarnıcın tamamını karşılamadığını savunduğu aktarıldı. Mahkeme, bu konuda gerekirse keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İBB 'TELAFİSİ GÜÇ' DEDİ MAHKEME KABUL ETTİ

Daire, tahliye işleminin uygulanması hâlinde İBB açısından telafisi güç zararlar doğabileceğini de belirtti.

Bu nedenle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde aranan koşulların birlikte oluştuğuna hükmedildi.

Karar, 2 Haziran 2026 tarihinde oybirliğiyle ve kesin olarak alındı. Böylece 2 Haziran’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği açıklanan Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin tahliye süreci yargı kararıyla durdurulmuş oldu.