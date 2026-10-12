Son Dakika | Mezitli ve Yenişehir belediyelerinde seçim günü: İlk tur sona erdi
Son dakika haberi... Mersin'de Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkan Vekili seçimleri başladı. Seçimlerde ikinci tura geçildi.
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Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasının ardından başkan vekili seçimi yapılıyor.
İKİNCİ TURA GEÇİLDİ
Yenişehir Belediye Başkan Vekili seçiminin ilk turunda Özgür Emire 14, Çağdaş Dutlu 13, CHP'nin desteklediği Hülya Günel 4, Cumhur İttifakı'nın desteklediği Abbas Özdiker 4 oy aldı, iki oy geçersiz sayıldı. Seçimde ikinci tura geçildi.
Mezitli Belediye Başkan Vekili seçiminin ilk turunda CHP'li Turgut Selağzı 13 oy, YENİ Parti'li Hakan Şahin 12 oy, Cumhur İttifakı'nın desteklediği Hüseyin Kılıç 6 oy aldı. Seçimde ikinci tura geçildi. (ANKA)
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi