Son Dakika | Yeni Parti'nin ilk ziyareti Anıtkabir'e
Son dakika... Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde kurulduktan sonra ilk ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına yaptı.
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Son dakika... Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde kurulduktan sonra ilk ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına yaptı.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi