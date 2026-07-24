Son Dakika | Türkiye'nin yeni partisinin kuruluş belgeleri bakanlığa işte böyle götürüldü!
Son dakika... Yeni partinin kuruluş işlemleri için gerekli belgeler tamamlandı. TBMM'de Özgür Özel'in ofisinden çıkan kurmaylar hazırlanan kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na götürüyor.
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CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in yeni partisinin kurulması için evrak işlemleri tamamlandı. Özel'in kurmayları kuruluş dilekçesi ile beraber TBMM'deki makam odasından ayrılıp İçişleri Bakanlığı'na geçti.
Resmi olara partinin ismi henüz açıklanmadı. Yeni Parti veya Değişim Partisi olması bekleniyor.
Yeni parti, resmi işlemlerin tamamlanması ile Türkiye'nin tapu senedi olarak bilinen Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı gün kurulmuş olacak.
Ayrıntılar geliyor....
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi