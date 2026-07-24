Halk TV Siyaset Son Dakika | Türkiye'nin yeni partisinin kuruluş belgeleri bakanlığa işte böyle götürüldü!

Son Dakika | Türkiye'nin yeni partisinin kuruluş belgeleri bakanlığa işte böyle götürüldü! Son dakika... Yeni partinin kuruluş işlemleri için gerekli belgeler tamamlandı. TBMM'de Özgür Özel'in ofisinden çıkan kurmaylar hazırlanan kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na götürüyor.