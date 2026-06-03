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Halk TV Siyaset Son Dakika | Trump Ankara'daki NATO zirvesi için kararını verdi! Füze savunma sistemi detayı

Son Dakika | Trump Ankara'daki NATO zirvesi için kararını verdi! Füze savunma sistemi detayı

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacağı açıklandı. Zirve öncesi başkentte füze savunma sistemi dahil, geniş güvenlik önlemleri alınacak.

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Son Dakika | Trump Ankara'daki NATO zirvesi için kararını verdi! Füze savunma sistemi detayı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacağı açıklandı. Zirve öncesi başkentte geniş güvenlik önlemleri alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

Türkiye, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak zirve öncesi güvenlik hazırlıklarını artırdı. Çok sayıda devlet ve hükûmet başkanının katılmasının beklendiği toplantı için başkentte kapsamlı tedbirler uygulanacak.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ DEVREDE OLACAK

Bloomberg’in aktardığına göre, zirve süresince Ankara hava sahası olası tehditlere karşı hava ve füze savunma sistemleriyle korunacak. Stratejik noktalarda İHA’lara karşı savunma sistemleri konuşlandırılacak.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 savaş uçakları da zirve boyunca alarm durumunda bekletilecek.

Zirvenin yapılacağı alanlar ve Beştepe’deki Saray'ın çevresinde güvenlik önlemleri artırılacak. Liderlerin konvoy güzergâhları başta olmak üzere kentin birçok noktasında denetimler sıklaştırılacak.

Organizasyonun sorunsuz tamamlanması için Ankara genelinde 40 bini aşkın emniyet ve güvenlik personelinin görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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