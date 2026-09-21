Son Dakika | Trafik cezası çetesi operasyonundaki 20 şirket TMSF'ye devredildi

Trafik kazası geçiren 253 bin kişinin verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirerek 15,6 milyar lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen yapılanmaya yönelik soruşturmada, 20 şirketin TMSF’ye devrine karar verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından avukatlık ofisleri ve bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen sigortacılık soruşturmasında yeni bir karar alındı. Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen 20 şirket TMSF’ye devredildi.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yapılanmanın trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirdiği belirlendi. Bu bilgilerin bazı hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

253 BİN KİŞİDEN VEKÂLETNAME ALDILAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı soruşturma ayrıntılarına göre şüpheliler, ısrarlı telefon aramaları ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname aldı. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.

Gürlek, operasyonun ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir."

PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

MASAK ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun incelemelerinde dikkat çekici para transferleri belirlendi.

Bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına yapılan olağan dışı para transferleri soruşturma kapsamına alındı.

Gürlek, "Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir" demişti.