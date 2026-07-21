Son Dakika | Akademisyen Emel Memiş'in de aralarında olduğu TEMA gönüllülerine tahliye kararı

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8 ve 9 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan TEMA Vakfı gönüllüsü 6’sı kadın 7 kişi ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildiği bildirildi.

Tahliye kararı verilenler arasında Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız da bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 ve 24 Haziran'da sabahın erken saatlerinde polis ekipleri birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonlarda toplam 225 kişi gözaltına alınmış, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 135 kişi adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakılırken, 129 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Sulh ceza hakimliği, sevk edilen 129 kişiden 103'ünün tutuklanmasına, 26 kişi hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Tutuklananlar arasında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri GYK üyesi Hediye Yıldırım ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra da yer alıyordu. (ANKA)