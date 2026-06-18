Son Dakika | Tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'dan ilk açıklama

CHP'li Gökhan Günaydın hakkında verilen tedbir kararı butlan CHP'sinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırıldı. Gelişmenin ardından TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günaydın, kendisiyle birlikte 9 milletvekili için ortak bir itiraz yapıldığını belirtti.

GÖKHAN GÜNAYDIN’DAN İLK AÇIKLAMA

CHP’li Günaydın, "Tedbir kararıyla kesin ihraç talebi ortaya çıkmıştı. Onların tümü, yani 9 arkadaşımız için ortak bir metinle itiraz yapıldı. Dolayısıyla meselenin ortak yanları var. Nedir bu meselenin ortak yanları? Parti Meclisi kararı olmaksızın yalnızca MYK üzerinden bir milletvekili kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilemez. Bu hepimiz için ortak durum ama aynı zamanda her birimiz için özel durumlar da var" dedi.

GÜNAYDIN: BU TABLODAN DOLAYI TEDBİR VE İHRAÇ KARARI UYGULANDI

Günaydın, hakkında ortaya atılan iddialara da değindi. Bir kişinin kendisiyle ilgili “kurultayda para dağıttı” iddiasında bulunduğunu belirten Günaydın, bu iddiaya karşı suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını söyledi.

Günaydın, süreci şöyle anlattı:

"Benim için özel durum ne? Bir vatandaş bundan bir yıl evvel diyor ki, Gökhan Günaydın'ı kurultayda para dağıtırken görmüşler, bana da X şahsı söyledi diyor. Ben her ikisini birden, hem Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundum ve her, her ikisine beraber tazminat davası açtım. Sonra bana bunların ifadeleri geldi ve bu ifadede diyor ki adam: 'Ben o kişiyle telefonda konuştum ama böyle bir şey söylemedim. Çünkü böyle bir gözlemim yok' diyor.

Şimdi tablo bundan ibaret. Bu tablodan dolayı AKP yargısı bir taraftan beni dosyamı ayırarak parlamenter büroya gönderiyor. Benim partim de bundan dolayı bir tedbir ve ihraç kararı uyguluyor. Şimdi bunu, görmüşler ve geri adım atmışlar."

‘KALBİMİN DERİNLİKLERİNDE BİR SIZI OLUŞTURDU’

Günaydın, parti içindeki sürecin kendisi açısından kişisel bir makam meselesi olmadığını vurguladı. Ancak CHP’den ihraç edilmesinin gündeme getirilmesinin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"'Burada oturuyorum, oturmuyorum.' hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Olsam ne olur, olmasam ne olur? Bunların hepsi bizim için görevdir. Ama şunu söyleyeyim; bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Mesele bundan ibarettir benim açımdan. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve dokuz arkadaşımızın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir."

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SESLENDİ

Günaydın, grup başkanvekilliği görevine dönüşüyle ilgili Meclis Başkanlığına da çağrı yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Günaydın, "Odaya düşkün değiliz. Ama Meclis Başkanlığı bir gece yarısı nasıl grup başkanvekilliği tabelasını odamızdan söktüyse, şimdi geri takması lazım" dedi.