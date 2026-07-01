Son Dakika | Tamar Tanrıyar'ın Youtube kanalına erişim engeli getirildi

Tamar Tanrıyar’a ait “Siber Haber TV” adlı YouTube kanalı ve için erişim engeli ve içeriklerin çıkarılması kararı verildi. Kararın BTK’ya gönderildiği belirtildi. Tanrıyar karardan sonra da Youtube hesabından hiçbir konuşmanın olmadığı üç dakikalık bir video yayımladı.

ALBAYRAKLARI HEDEF ALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar’a ait olduğu belirtilen “Siber Haber TV” adlı YouTube kanalı için erişim engeli talebinde bulundu. Talebe konu olan videonun adının “Kripto Kardeşliği” olduğu öğrenildi. Tanrıyar, bu videosunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın ağabeyi olan Serhat Albayrak'ı hedef almıştı.

Başsavcılığın yazısında, 27 Haziran 2026’da “@Siber Haber TV” isimli YouTube hesabından yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın, TCK’nın 217/1-A maddesindeki “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında olduğu ifade edildi.

MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİ

Savcılık yazısında, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla” kanalın tümüne yönelik erişim engeli talep edildi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın 29 Haziran'daki talebini kabul etti.

Kararda, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesine atıf yapıldı. Hâkimlik, söz konusu maddede yer alan “Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması” gerekçelerine dikkat çekti.

Kararda, “Talep konusu URL’de yasal koşulların oluştuğu kanaatine varılmış olup” denilerek, YouTube linki için erişim engeli ve içeriklerin çıkarılmasına hükmedildi.

Hâkimlik kararında, linkini verdiği, "Kripto kardeşliği" isimli videonun YouTube içeriğine ilişkin “hesabının tümüne yönelik erişimin engellenmesine ve içeriklerin çıkartılmasına” karar verildiği belirtildi.

Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesine de hükmedildi. Başsavcılığın BTK’ya yazdığı üst yazıda, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 29 Haziran 2026 tarihli kararının UYAP üzerinden gönderildiği belirtilerek, kararın yerine getirilmesi istendi.

Kararda, erişim engeli kararına karşı iki hafta içinde İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.