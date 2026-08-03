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Halk TV Siyaset Son Dakika | Süreç yasası imzaya açıldı! Vekiller yarın akşama kadar imza atabilecek

Son Dakika | Süreç yasası imzaya açıldı! Vekiller yarın akşama kadar imza atabilecek

Son dakika... PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci için TBMM'ye gelecek yasa teklifi için imza açıldı. İsteyen milletvekilleri, yarın akşam 5'e kadar imza atabilecek.

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Son Dakika | Süreç yasası imzaya açıldı! Vekiller yarın akşama kadar imza atabilecek

Son dakika... PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci için TBMM'ye gelecek yasa teklifi için imza açıldı. İsteyen milletvekilleri, yarın akşam 5'e kadar imza atabilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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