Son Dakika | Süleymancıların eski liderine suikast iddiasında yeni gelişme! Doktoruna tutuklama talebi

Alihan Kuriş ve çevresindekiler tarafından suikaste uğradığı iddia edilen Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru hakkında tutuklama istendi. Savcılık sorgusunun ardından Nurettin Demirkol, tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Nurettin Demirkol’un tanık sıfatıyla ifadesini aldı. Demirkol, Denizolgun’u birkaç kez muayene ettiğini ancak özel doktoru olmadığını söyledi. Acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini belirtti.

Ancak dosyaya giren 8 Eylül 2016 tarihli 155 İhbar Çözüm Tutanağı, Demirkol’un ifadesiyle çelişti. Kayıtlara göre Demirkol, saat 00.29’da 155’i arayarak kendisini ismiyle tanıttı. Ölüm nedeninin belli olmadığını, olayın hâkim ve savcı tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

Demirkol’un dört dakika sonra 155’i yeniden aradığı belirlendi. Bu görüşmede ölümü “şüpheli, beklenmedik ani ölüm” olarak nitelendirdiği kayıtlara geçti.

Demirkol, 3 Eylül’de “yalan tanıklık” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen Demirkol hakkında tutuklama talep edildi.

MEZARI AÇILMIŞTI

Soruşturma kapsamında Denizolgun’un Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarı 19 Ağustos’ta açıldı. Naaştan alınan örnekler Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairelerinde incelendi. Ön incelemenin ardından bilgi ve belgeler, rapor hazırlanması için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna gönderildi.