Son Dakika | Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkan yardımcıları gözaltında

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Mersin'de Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yapıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada ikinci operasyonda Silifke Belediye Başkan Yardımcıları Osman Şen ve Rahile Demren’in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin E.T.T, M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. olduğu öğrenildi.

İLK OPERASYONDA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 19 Haziran’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Silifke Belediyesi hizmet binası ile Silifke Belediyespor Kulübü binasında arama yapılmıştı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. (DHA)