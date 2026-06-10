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Halk TV Siyaset Son Dakika | Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir teşkilat daha feshedildi

Son Dakika | Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir teşkilat daha feshedildi

Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir MHP teşkilatının daha feshedildiğini duyurdu.

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Son Dakika | Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir teşkilat daha feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanlı yönetiminin feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir."

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Yalçın MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atandığını açıkladı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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