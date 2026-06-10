Son Dakika | Semih Yalçın duyurdu: MHP'de bir teşkilat daha feshedildi
Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir MHP teşkilatının daha feshedildiğini duyurdu.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Manisa İl Başkanlı yönetiminin feshedildiğini duyurdu.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir."
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
Yalçın MHP Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atandığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 10, 2026
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı…
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi