Son Dakika | Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında tutuklama talebi

İzmir’de Seferihisar Belediyesi’ne yönelik “mali suçlar” iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 Haziran’da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi, bugün Seferihisar Adliyesi’ne götürüldü.

Adliyeye sevk edilenler arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yer aldı. Yetişkin, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

BÖBREK HASTASI

Yetişkin’in sağlık durumu da gözaltı sürecinde gündeme geldi. Avukatı Serhat Gökalp, Yetişkin’in kronik böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisi aldığını açıkladı. Gökalp, Yetişkin’in aynı zamanda şeker hastası olduğunu ve daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini belirtti.

Gözaltı sürecinde Yetişkin’in rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Avukat Gökalp, tedavinin aksamasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini vurgulayarak sürecin kesintisiz yürütülmesi gerektiğini söyledi.

NELER OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İsmail Yetişkin’in yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B.’nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın’da 25 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve D.B. hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Bir kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.