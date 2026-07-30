Son Dakika | Saray'daki imza krizi hakkında ilk açıklama geldi! "Anlık bir eksiklik düzeltildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında imzalanan anlaşmalar sırasında yaşanan krize ilişkin ilk kez konuştu. Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı’nın imzayı reddetmediğini, anlaşma metninde son anda fark edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmek istendiğini iddia etti:

"Sayın Başbakan'ın ziyareti sırasında, imza töreninin hemen arifesinde, hemen böyle dakikalar kala, orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir önerileri oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Ama tabii kamuoyuna ve siz gazetecilere "Ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı?" diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz nettik. Anlık dediğim gibi, tespit edilen bir küçük eksikliğin düzeltilmesiydi. Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanın huzurunda iki bakan olarak bu iki imzayı da atmış olduk. Ve onu da kamuoyuyla paylaşmış olduk."

Saray'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin huzurunda 29 Temmuz’da düzenlenen törende iki ülke arasında beş anlaşma imzalanmıştı. Ancak dördüncü anlaşmanın ardından beşinci imzanın atılmaması kısa süreli krize yol açmıştı.

Erdoğan’ın “Beşincisi yok muydu?” diye sormasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girmişti. Irak Başbakanı Zeydi de Ulaştırma Bakanı’ndan anlaşmayı imzalamasını istemişti. Görüşmenin ardından imza süreci tamamlanmıştı.

"GÖRÜŞ FARKLILIĞI YOKTU" İDDİASI

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Uraloğlu, Irak Başbakanı’nın ziyareti öncesinde Bağdat’a gittiklerini ve anlaşmanın ayrıntılarını Iraklı yetkililerle görüştüklerini belirtti.

Görüşmelerde iki temel konuda uzlaşmaya varıldığını söyleyen Uraloğlu, bunlardan ilkinin Türkiye-Irak sınır kapısının Fişhabur-Ovaköy hattında kurulması olduğunu ifade etti. İkinci konunun ise Kalkınma Yolu Projesi’nin finansmanı olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, projenin petrol karşılığında Türk müteahhitler tarafından yapılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

İmza töreninden dakikalar önce metinde teknik bir ayrıntının fark edildiğini belirten Uraloğlu, Irak tarafının bu bölümün düzeltilmesinin ardından imza atılmasını önerdiğini aktardı.

Uraloğlu, “Orada asla bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim” dedi.

Kamuoyunda anlaşmadan vazgeçildiği yönünde soru işaretleri oluştuğunu belirten Uraloğlu, yaşananların küçük bir teknik eksiklikten kaynaklandığını söyledi.

Uraloğlu, “Anlık, tespit edilen küçük bir eksikliğin düzeltilmesiydi. Basın açıklamasından sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanın huzurunda iki bakan olarak imzaları attık” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Irak’ın projeye ilişkin iradesinin açık olduğunu vurgulayan Uraloğlu, imzaların atılacağı konusunda herhangi bir şüphe bulunmadığını savundu.

Uraloğlu, “Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk” diye konuştu.

Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel ticaret açısından önemine de değinen Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Hürmüz Boğazı ve diğer kritik deniz yollarına olan bağımlılığın azalacağını söyledi.

Uraloğlu, bundan sonraki hedeflerinin teknik hazırlıkları hızla tamamlamak ve projede temel atma aşamasına geçmek olduğunu belirtti.