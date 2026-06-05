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Halk TV Siyaset Son Dakika | Reyhanlı Katliamı davasında karar! Üç sanığa rekor ceza

Son Dakika | Reyhanlı Katliamı davasında karar! Üç sanığa rekor ceza

Son dakika... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

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Son Dakika | Reyhanlı Katliamı davasında karar! Üç sanığa rekor ceza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklar Temir Dükancı, Memet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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