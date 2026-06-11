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Halk TV Siyaset Son Dakika | Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı

Son Dakika | Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı

Son dakika haberi... Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Son Dakika | Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

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Cem Yüzer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlık yapmıştı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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