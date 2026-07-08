Son Dakika | Özgür Özel'den olaylı İBB davası sonrası açıklama

İBB davasının 63'üncü gününde Ekrem İmamoğlu salondan çıkarılırken, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Gergin geçen duruşmayı yerinde takip eden CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu hakkında verilen karara tepki gösterdi.

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan Özel'in öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Mayıs’a girip Cumhurbaşkanı adayı olma konusundaki ön seçimde yer almak üzere hazırlık yaparken bundan tam 4 gün önce, 19 Mart günü gözaltına alınan, bundan da bir gece önce 33 yıllık diploması iptal edilen, 23’ünde tüm Türkiye’de 2 milyon üyemiz sandığa gidecekken, dayanışma sandıkları kurduğumuzda 15,5 milyon vatandaşımızın gidip oylarıyla aday gösterdiği, o saatlerde tutuklanıp bu cezaevine konan ve o günden bugüne de 16 aydır cezaevinde tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun savunma yapmaya başlayacağı gündü bugün.

Hep birlikte bugün Silivri Cezaevi içindeki özel yapılmış mahkeme salonundaydık. Siz 9 Mart tarihinden itibaren kesintisiz olarak bu duruşmayı izliyorsunuz, tarihe tanıklık ediyorsunuz, tarihi kayda geçiriyorsunuz ve vatandaşlarımızın da burada olan biteni öğrenmesine katkı sağlıyorsunuz. Tüm basın emekçilerine ilk günden şu ana kadar gösterdikleri emekleri için teşekkür ediyoruz.

Ve Allah şahittir ki, hepiniz şahitsiniz ki, hepimiz şahidiz ki ilk günden beri Ekrem İmamoğlu 'İlk savunmayı ben yapmalıyım' diyor. 'Söz verin bana' diyor. 'Söz verin savunma yapacağım' diyor. Çünkü mesele bu insanlarla ilgili değil diyor.

Değerli basın mensupları, en evrensel hukuk kuralıdır, en evrensel kuraldır: Savunma hakkı kısıtlanamaz. Üç kelime: Savunma hakkı kısıtlanamaz. Bunu bilmeyen kimse yok bu dünya üstünde; içerideki hakim, içerideki başkan dışında ya da ona bu talimatı veren dışında. 'Savunma hakkını kısıtlayacaksın' diyor.

Şimdi değerli arkadaşlar, burada birçok kişi yargılanıyor, her biri canımız ciğerimiz. Bir eylemle yargılanan arkadaşlarımız var, hepiniz gördünüz; bir eylemi bir gün savundular. Haklarıydı analarının ak sütü gibi. Savundular, anlattılar, hakim dinledi. Bir eyleme bir gün dinledi; 143 eyleme 'yarım gün veririm vermem, bir gün veririm vermem' diyor."

"ALPASLAN ASLAN'A BİLE 76 SAAT SÜRE TANINDI"

İBB davasında 'suç örgütü lideri' suçlaması yöneltilen ve hakkında 2 bin yıldan fazla hapis talep edilen İmamoğlu'na savunma için 6 saat süre tanınmasına tepki gösteren CHP Lideri Özgür Özel, Ergenekon Kumpası'nda yargılanan ve danıştay katili olan Alpaslan Aslan'a bile daha fazla süre verildiğini hatırlattı:

"Alpaslan Aslan, Danıştay katili, Ergenekon'dan yargılandı şurada. Tam 76 saat savunma yaptı. FETÖ yargısı dedi ki 'Savunma hakkı kısıtlanamaz'. Alpaslan Aslan'a 76 saat tahammül etti FETÖ yargısı. Erdoğan yargısı; kendisini 4 kez üst üste yenmek dışında hiçbir suçu olmayan, 16 aydır TRT’siyle, bütün yandaş kanallarıyla, servis ettiği yalan bilgi notlarıyla, bütün merkez medyasıyla haysiyet cellatlığı yaptığı, onurunu ayaklar altına almaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu... 9 Mart’tan beri de şu anı bekleyen Ekrem İmamoğlu’na 'Bu devletin Alpaslan Aslan’a 76 saat savunma yaptırma imkanı var ama senin süren 6 saat' dedi arkadaşlar."

Ayrıntılar geliyor...