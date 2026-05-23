Son Dakika | Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası ilk mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den parti içi birlik ve halk desteğine vurgu yapan mesaj geldi.

Sözcü'nün haberine göre; Özel’in, “Parti içinde sonuna kadar kalacağız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

HALK MESAJI

Özel’in açıklamalarında parti içindeki duruşa ve halk desteğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında ise “Biz halkta olduğumuz müddetçe hiçbir sıkıntı çıkmaz. Parti içinde kalacağız” dedi.

KURULTAY SORUSUNA YANIT VERMEDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

"Ben hepinizin huzurunda, bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak, ahlaki değerleri..." açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, "Kurultay ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt vermemişti.