Son Dakika | Özgür Özel operasyonların ardından Mersin'deki halk buluşmasında

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel şunları ifade ediyor:

Seçim kazandık geldik. Geldik, çalıştık, kaybettik. Yılmadık, bir daha çalıştık, yine kazandık.

Şimdi de Türkiye siyasi tarihinin, dünya siyasi tarihinin en büyük kötülüklerinin yapıldığı, en büyük hazımsızlığının yaşandığı; mevcut iktidarın kendinden sonra gelecek olana, mevcut cumhurbaşkanının kendinden sonra gelecek olana darbe yaptığı, onları görevlerinden uzaklaştırdığı, adeta oyu kendisine verdiği zaman milleti baş tacı yaparken, oyu başkasına verdiğinde millete kafa tutan bir iktidarın dünya siyaset tarihinde görülmemiş kötülükleriyle karşı karşıyayız.

Zor bir gündeyiz. Zor bir süreçteyiz

Partimizi adaysızlaştırılmaya çalışıldığı, lidersizleştirilmeye çalışıldığı, partimizin kurumsuzlaştırılmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak; sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız, mücadeleye devam ediyoruz.

Bugün... Bugün burada Silifke'ye gelmemizin sebebi; Silifke'nin 2014'te seçtiği, sonra 2019'da ittifak olmadığından ve bir başka adaya karar verdiğinden, bizim de saygıyla karşıladığımız şekilde seçimi kaybettiğimiz; ancak 2024 yılına geldiğinde sizin yeniden görevi verdiğiniz belediye başkanımıza, sevgili doktorumuza sahip çıkmak için.

19 Haziran günü gözaltına alındı. 23 Haziran gününden beri, neredeyse üç ay, dört ay olmak üzere, halen daha cezaevinde tutulan belediye başkanımıza sahip çıkmak, onunla olan dayanışma duygularımızı ifade etmek için buradayız. Sizinle birlikte başkanımıza sahip çıkıyoruz.

Burada yerel basın var, ulusal basının değerli temsilcileri var. Bir cuma günü öğle vaktinde, cuma namazının hemen akabinde bir merhaba demeye, bir selam vermeye, bir hatır sormaya uğradık. Bayram değil, seyran değil, seçim yok, yarın sandık yok ama bu meydanı böylesine doldurdunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Değerli Silifkeliler; bir insanın, bir partinin, bir kadronun demokrat olup olmadığı seçimi kazandığı gün belli olmaz. O gün herkes demokrat...

kaybedip de bunu içine sindirebilirsen, seçimi kaybedip de eğer kazananı tebrik edebilirsen, muhalefetteki görevini yapıp bir sonraki seçimi bekleyebilirsen ne ala. Ama öyle yapmıyorlar.

Siz 31 Mart 2024 günü sandık başına gittiniz. İki tane oy kullandınız. Bir tanesini Silifke Belediye Başkanımıza, bir tane Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Siz dediniz ki; 'Silifke'yi Mustafa Turgut yönetsin, Büyükşehir'i de Vahap Seçer yönetsin.' Birileri size diyor ki şimdi; 'Hayır, senin attığın oyun bir kıymeti yok. Yüzde 56 oy vermişsin Mustafa Turgut'a, sen bilmezsin ben bilirim. Yüzde 60 oy vermişsin, Türkiye rekoru kırdırmışsın Vahap Seçer'e, sen bilmezsin ben bilirim. Ben onları alırım, içeri koyarım ve burayı onlara yönettirmem.'

Bu, Silifke'ye... Bu Silifke'ye, Silifke'nin iradesine kafa tutmaktır. Bu sadece dünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine, bugünkü YENİ Parti seçmenine kafa tutmak değildir. MHP'liye, AK Partiliye de 'Milletin verdiği oy, senin verdiğin oyun bir geçer hükmü yok. Sen bana verirsen iyisin, benden cayarsan seni de tanımam, hiçbirinizi tanımam, Silifke'yi tanımam, ben Mersin'i tanımam' diyor Tayyip Erdoğan.

Silifke'nin... Silifke'nin onlarca sorunu var. Ama yerelde çözülebileceklerini Silifke Belediyesi'nin, Büyükşehir'in yapabileceklerini hepiniz şahitsiniz ki Vahap Seçer büyük bir gayretle yerine getirdiler. Yaptığımız bütün anketlerde memnuniyet oranının en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi hep Mersin çıktı. Mersin Belediyesi'nden, Büyükşehir'den, Silifke Belediyesi'nden memnun musunuz? (Kalabalıktan 'Evet' sesleri) Memnun musunuz? (Evet sesleri)

İşte bu memnuniyet onları korkutuyor. O şöyle söylüyor, diyor ki; 'Efendim yerel seçimleri kaybettim. Bunlar belediyelerde güzel hizmetler yapıyorlar, yoksullara sahip çıkıyorlar, kreşler yapıyorlar, öğrenci yurtları yapıyorlar, kent lokantaları yapıyorlar. Ramazanda, bayramda sosyal yardımlar; gelmez demiştik, vermezler demiştik, beş katını veriyorlar. Şehircilikte iyiler, sosyal belediyecilikte, halkçı belediyecilikte iyiler. Bu iş böyle giderse gelecek seçimi de bunlar kazanacak ve biz görevi bırakacağız.'

Demokrasinin... Demokrasinin tam da tanımı budur. Millet kimi istiyorsa seçer, kimi istemiyorsa gider. Milletin memnun olduğu kalır, memnun olmadığı gider. Bu yüzden size söz veriyorum; mademki siz seçtiklerinizden memnunsunuz, biz yılmayacağız, durmayacağız, var gücümüzle çalışıp partimizi iktidar yapacağız.

Bugün sabah Vahap Seçer Başkanı ziyaret ettim. Ahmet Başkanı ziyaret ettim. Abdullah Başkanı ziyaret ettim. Burada değil, uzakta olduğu için bugün Mustafa Başkanı ziyaret edemedim ama ailesini akşamüstü ziyaret edeceğim. Hepsinin selamlarını size iletiyorum. Sizin selamlarınız da buradan, televizyondan onlara gidiyor.

Silifke'ye gelmişken tabii Silifke demek; bir coğrafyada ne kadar ürün yetişebiliyorsa portakal, mandalina, limon, her türlü narenciye... Bunun yanında en başta zeytin ve bunun yanında diğer bütün ürünlerde Silifkeli üreticinin büyük bir sıkıntısı var. Özellikle zeytin fiyatlarında toplama maliyetleri günde 13-14 liraya kadar çıkmışken, zeytinin kimi yerde kilosunun 10 liraya, sizin iyi, kaliteli zeytinizin bile 20-25 liraya alıcı bulmaya çalıştığı bir yerde, gerçekten çileniz büyük, sıkıntılar büyük