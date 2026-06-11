Son Dakika | Özel ekibinden istifa eden PM üyeleri belli oldu
Son dakika... Butlan yönetiminin ihraç kararına karşı PM'den istifa eden CHP Lideri Özel'in ekibinden 28 kişinin listesi ortaya çıktı.
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1- Sevgi Kılıç
İşte istifa eden kişiler:
1- Sevgi Kılıç
2- Selin Sayek Böke
3- Erbil Aydınlık
4- Ednan Arslan
5- Zeynel Emre
6- Yunus Emre
7- Gökçe Gökçen
8- Özgür Karabat
9- Ulaş Karasu
10- Aylin Nazlıaka
11- Hakkı Süha Okay
12- Sezgin Tanrıkulu
13- Gamze Taşcıer
14- Yüksel Taşkın
15- Bülent Tezcan
16- Seyit Torun
17- Pınar Uzun Okakın
18- Aylin Yaman
19- Emre Yılmaz
20- Gökhan Zeybek
21- Hüseyin Yaşar
22- Ayşe Eser Danışoğlu
23- Umut Akdoğan
24- Veli Ağbaba
25- Fethi Açıkel
26- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
27- Aysu Bankoğlu
28- Yaşar Seyman
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi