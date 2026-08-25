Son Dakika | Öcalan tutanak iddialarına yanıt verdi! "Gerçek dışıdır provokatif hareketlerdir"

Öcalan el yazısı ile kaleme aldığı açıklamasında sürecin "kritik bir aşamaya" geldiğini ve kendisine karşı komplo kurulmak istendiğini ifade etti.

"Bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur" dedi.

Öcalan, "Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı ve paylaşımların, "süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketler" olduğunu savundu.

DEM Parti'den 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Öcalan'a atıfla "görüşme notu" ve "tutanak" adı altında bazı metinlerin dolaşıma sokulduğu uyarısı yapılmıştı.

İmralı Heyeti imzalı o açıklamada, sosyal medyada paylaşılan metinlerde "ekleme, çıkarmalar yapılmakta, bir kez daha şahsiyetlere ilişkin kimi ibarelerin yerleştirildiği görülmektedir" denilmişti.

Öcalan'ın açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna Duyuru

Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir.

“Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir.

Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum.”