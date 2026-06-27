Son Dakika | Numan Kurtulmuş süreç yasası için beklenen açıklamayı yaptı

DEM Parti'nin de birçok defa çağrıda bulunduğu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Süreci için çok net bir açıklama yaptı. Meclis'ten düzenlemenin 'süratle' geçeceğini düşünen Kurtulmuş, içeriği ilişkin de bilgi verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Süreci’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Kurtulmuş, terörün ülke gündeminden tamamen çıkarılacağını belirtti.

Kurtulmuş, sürecin geldiği noktaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır birçok ülke PKK terörüne destek verdi, silah verdi... Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Dış faktörleri Türkiye gördü. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin yüzde 80'i bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Israrla üstünde durduğumuz iç kale tahkim edildi. Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil bunu gördüler.”

MECLİS’TEKİ DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

TBMM’de oluşturulan komisyonun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, ortaya çıkan raporun yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi. Düzenlemenin, terör örgütünün silah bırakması ve fesih süreciyle bağlantılı olacağını belirten Kurtulmuş, yasanın Meclis’ten hızlı şekilde geçebileceğini ifade etti.

Kurtulmuş, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Mecliste oluşturduğumuz komisyonda çıkan bir rapor var. Yol haritası bu rapor. Terör örgütünün silahları bırakması ve fes etmesi üzerine yapılacak düzenlemeler. Bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir bu süratle geçer. Süleymaniye'deki görsel çok önemli ve anlamlıydı. Tüm partiler yapıcı bir eğilimde. Olası yasa herkesi kapsamaz. Çıkan yasalar af niteliğinde olmayacak. İnfaz düzenlemesi şeklinde olacak.”

AF DEĞİL İNFAZ DÜZENLEMESİ

Kurtulmuş, olası düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını özellikle vurguladı. Sürecin iç ve dış şartlar bakımından uygun bir zeminde ilerlediğini belirten Kurtulmuş, gelecek yıl Türkiye’nin PKK gibi bir sorunu olmaması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, “Seneye PKK gibi sorunumuz olmamalı. Buna inanıyorum iç ve dış şartlar uygun.” dedi.

CHP’YE KOMİSYON MESAJI

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında tüm partilerin katkısını önemsediklerini söyledi. CHP’nin sürece katılımını da değerli bulduğunu belirten Kurtulmuş, aynı tutumun devam etmesini beklediğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Komisyon çalışmalarını gerçekleştirirken bütün partilerin çalışmalara katkı sunmasını önemli gördüm. Cumhuriyet Halk Partisinin bu komisyonda bu konuya sahiplenmesini katkı sunmasını önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin aynı tutumu sürdürmesini bekliyorum. Terörün maliyeti 1,3 trilyon dolardı. O zamanki kayıp buydu 2 katı olduğunu da düşünüyorum. Süreci başından itibaren bu sürecin içerisinde hiç bir yerinde taviz verilmedi. Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi.”

Kurtulmuş, süreç boyunca taviz verilmediğini belirterek, Meclis’te ortak bir metin üzerinde uzlaşıldığını söyledi.

Kurtulmuş, “Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi.” ifadelerini kullandı.

CHP’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtulmuş, “CHP'nin görüntüsünden rahatsızım. TBMM Başkanlığı bir mahkeme değil. CHP'nin sorunu kendi iç sorunu.” dedi.