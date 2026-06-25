Son Dakika | NATO gözaltılarına tutuklama talep edildi

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan, aralarında TEMA Vakfı üyeleri ile Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu 30'dan fazla kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde ilan edilen eylem yasağının ardından 23 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş ile gazeteci Yıldız Tar da gözaltına alınanlar arasındaydı.

KUŞ GÖZLEMİ GEZİSİNE KATILANLAR DA GÖZALTINDA

TEMA Vakfı'nın düzenlediği Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan 42 gönüllünün de gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Gönüllülere, terör örgütüyle bağlantıları olup olmadığına ilişkin sorular yöneltildiği belirtilirken, savcılık da kararını verdi.

ANKA Haber'in aktardığına göre, savcılık 30'dan fazla kişi için tutuklama talebinde bulundu.