Son Dakika | Mustafa Bozbey'in tutukluluğuna devam kararı

Nilüfer Belediyesi'nin önceki dönemine ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın tutukluluk halinin devamına, 16 tutuklu sanığın ise tahliyesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 5 Ekim 2026 tarihinde görülecek.

63 SANIK YARGILANIYOR

Nilüfer Belediyesi'nin geçmiş dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddialarıyla açılan davada, 37'si tutuklu toplam 63 sanık yargılanıyor. Duruşmanın 8. gününde sanıklar ve avukatlarının savunmaları tamamlandı.

Duruşmanın önceki gününde ara mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıklar İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Çelebi, Tarık Tarım, Sertaç Aşlak, Tolga Şen, Ümit İrven, Mehmet Ziya Arslan, Nevzat Güleneli ve İsmail Din'in tahliyesini talep etmişti.

Savcı ayrıca, Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istemişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Ahmet Atış, Şemsi Oğuz, Ayşegül Erkol, Tamer İşler, Muttalip Koral, Batuhan Abay, Doğan Gündüz, Hüseyin Gür, Sırrı Aydın, Şevket İlhan, Abdulkadir Alkan, Orhan Çelebi, Mehmet Necati Çelebi, Berat Göral, Şener Arslan, Serkan Bayram, Faruk Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Zafer Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Serkan Çağlar, Mehmet Faruk Çelebi ve Murat Noyan Rızvanoğlu'nun da tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesini talep etti.

BOZBEY VE 20 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

20 Temmuz tarihinde başlayan duruşmada hakim bugün ara kararını açıkladı. Hakim, görevden alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hüseyin Gür, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Şemsi Oğuz, Tamer İşler, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Batuhan Abay, Berat Göral, Doğan Gündüz, Faruk Bakgör, Ferhat Bakgör, Mehmet Faruk Çelebi, Necati Çelebi, Yusuf Bakgör, Şevket İlhan, Serkan Bayram, Sırrı Aydın, Şener Aslan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

16 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu sanıklar İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Çelebi, Orhan Çelebi, Mehmet Ziya Aslan, Muttalip Koral, Nevzat Güleneli, Sertaç Aşlak, Tarık Tarım, Ayşegül Erkol, Murat Noyan Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Zafer Rızvanoğlu, Serkan Çağlar, Ümit İrven, Tolga Şen ve İsmail Din hakkında tahliye kararı verdi.

DAVA 5 EKİM'DE DEVAM EDECEK

20 Temmuz'da başlayan davanın ilk oturumları basına açık yapılırken, yargılama 23 Temmuz'dan itibaren basına kapalı olarak sürdürüldü. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 5 Ekim 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi. (ANKA)