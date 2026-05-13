Son Dakika | Dervişoğlu'ndan Burcu Köksal açıklaması! "Tehlikeyi işaret etmiştim""

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Burcu Köksal’ın AKP’ye geçişi için “Bu İYİ Parti’ye yapılırken aslında bugünkü tehlikeye işaret etmiştim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hâlinde bunun kamuoyuna açık olacağını söyledi.

Dervişoğlu, “Dışarı çıktığımda da açıklama yaparım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren, ki siyasetin içine doğmuş biriyim, milletten gizli hiçbir şey yapmadım. Ayrıca bu ülkede herkesle de görüşürüm. Bunu kamuoyunun gözü önünde yaparım, dışarıya çıktığımda da açıklama yaparım. Sanki böyle bir sır zemini oluşturmaya yönelik adımların atılmasının da hem Türk siyasetinin üzerindeki gölgeyi artırdığına hem de demokrasiyi zedelediğine inanırım.

O sebeple, Müsavat Dervişoğlu’nun ismini orada burada, sosyal medyada vesaire zikredenler, kafalarındaki küçük senaryo ve stratejilere alet etmeye kalkışanlar bilinsin ki sükut-u hayale uğrarlar. Bunları kimin yaptığını biliyorum. Kimin senarist aklıyla sanki büyük bir işmiş gibi yaşama geçirdiğini de biliyorum. Bunu yapanların siyaset sahnesinde elde ettikleri bir başarı olmadığına da hepimiz şahitlik ettik zaten. Böyle devam etsinler.”

BURCU KÖKSAL AÇIKLAMASI

Gazetecilerin “AK Parti’ye transferler söz konusu. Dün de Burcu Köksal’ın geçişi vardı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu üzerine Dervişoğlu şu yanıtı verdi:

“Ben siyasi partilerin, belediye başkanlarının ve milletvekillerinin başka partilere transferiyle ilgili, geride bıraktığımız dönemlerde çok ciddi açıklamalarda bulundum. Türkiye’nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.

Ama bu ilk bize yapıldı. Bu İYİ Parti’ye yapılırken aslında bugünkü tehlikeye işaret etmiştim. O zaman uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı. Bugün, o gün uyarılarımı ciddiye almayanların bu dertlerle boğuştuklarına şahitlik ediyoruz.”

Dervişoğlu, iktidar partisine bu süreçte toplam 79 belediye başkanının katıldığı hatırlatılarak yöneltilen soruya da şöyle karşılık verdi:

“Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü gidenler kadar, bütün bunları planlayan ve transfer stratejisi oluşturup demokrasinin ve millet iradesinin üzerine gölge düşürenlerin bu soruyu cevaplamasını istiyorum. Yani ben böyle bir şey yapılmasına taraftar değilim.

Ama sanki başka bir partiden belediye başkanı transfer ettiklerinde ya da milletvekili transfer ettiklerinde büyük bir siyasi zafer kazanmış edasıyla dolaşan siyasetçiler var. Bu her zaman söylediğimiz gibi, demokrasinin erdemine yakışmayan davranışların bir ifadesi, tezahürüdür.

Ama bu yaptıkları şeyi bilsinler ki, önümüzdeki dönemler için kendileri açısından bir nakısa oluşturacaktır. Bu edepsizliği yapanlar, yaptırılanlar ve yapılmasına çanak tutanlarla işte bir masada oturursam gelecekte, aramızda derin mesafeler olur. Herkes onu bilsin isterim.”