Son Dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da seçim çalışmaları kapsamında kiralanan helikopterin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Kazanın üzerinden 17 yıl geçti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Kararın ardından dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildi.

NTV'nin haberine göre; dosyada yer alan belge, ifade, rapor ve delillerin Ankara’ya ulaştırılacağı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut soruşturma evrakını inceleyerek bundan sonraki süreçte izlenecek yolu belirleyecek.

İLK KEZ HELİKOPTER KİRALAMIŞTI

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yerel seçimleri için ilk kez helikopter kiralayarak seçim çalışmalarına katıldı. Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat’ın Yerköy ilçesine gitmek üzere havalanan helikopter, 25 Mart 2009’da Göksun ilçesi kırsalında düştü.

Arama çalışmaları sonucunda Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedenine Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde ulaşıldı.

Yazıcıoğlu için 31 Mart 2009’da Ankara Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. TBMM’de de tören yapıldı. Yazıcıoğlu’nun naaşı, vasiyeti üzerine Ankara’daki Taceddin Dergahı’na defnedildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde aldı.

Siyasi hayatına genç yaşta başladı. 14 yaşındayken Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katıldı. Ankara’ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev aldı. İlerleyen yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.

1978’de Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu genel başkanı oldu. 1980’de ise MHP’de genel başkan müşaviri olarak görev aldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası” kapsamında yargılandı. Yazıcıoğlu, bu süreçte 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl cezaevinde kaldı. Yargılama sonunda herhangi bir ceza almadı.

1987’de yeniden siyasete dönen Yazıcıoğlu, Milliyetçi Çalışma Partisi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. 1991 genel seçimlerinde Sivas milletvekili seçildi.

Yazıcıoğlu, yaklaşık bir yıl sonra “Siyasi anlayışımız uyuşmuyor” diyerek bir grup arkadaşıyla birlikte MÇP’den ayrıldı. 1993 yılında Büyük Birlik Partisi’ni kurdu ve partinin kurucu genel başkanı oldu.

1995 erken genel seçimlerinde ANAP ile yapılan ittifak sonucu yeniden Meclis’e girdi. 1996’da ANAP’tan istifa ederek BBP’ye döndü. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas’tan bağımsız milletvekili seçildi ve TBMM’ye girdi. Seçimden önce bıraktığı BBP Genel Başkanlığı görevini daha sonra yeniden devraldı.