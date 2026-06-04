Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi savcılığa iade edildi! Örgüt kurma, cinsel saldırı, uyuşturucu..

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

İDDİANAME MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Taner Çağlı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Mahkeme, iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa iade etti. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için iade kararının avukatlarla paylaşılmadığı, kararın gerekçesinin de henüz öğrenilemediği belirtildi.

AĞIR SUÇLAMALAR

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy’un “suç örgütü lideri” olduğu öne sürüldü. Dosyada şüpheli olarak yer alan 8 kişi hakkında uyuşturucu madde temini, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli cinsel saldırı ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltildi.

96 sayfalık iddianamede, Ersoy’un nitelikli cinsel saldırı suçundan 11 kez cezalandırılması da talep edildi.

SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın 2 Kasım 2025’te İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı kaydedildi.

İhbarda, Mehmet Akif Ersoy’un eğlence tarzında etkinlikler düzenlediği, bu ortamlarda uyuşturucu madde temin edildiği ve kadınlara uyuşturucu kullandırıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Aralık 2025’te gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.