Son Dakika | Meclis'e gelmesi beklenirken DEM Parti duyurdu! Süreç yasası için kritik açıklama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, süreç yasasına ilişkin görüşmelerin henüz tamamlanmadığını açıkladı. Yasanın en geniş siyasi uzlaşıyla hazırlanması gerektiğini belirten Doğan, “Son düzlükteyiz, son aşamadayız” dedi.

PKK’nın silah bırakmasının ardından yürütülen süreç kapsamında hazırlanması beklenen yasal düzenlemeye ilişkin DEM Parti'den yeni açıklama geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 3 Ağustos’ta TBMM gündemine gelmesi beklenen süreç yasasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Taslak üzerindeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirten Doğan, belirsizliklerin hızla giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğan, “Taslak üzerinde biliyorsunuz, taslağa dair belirtilen çok sayıda görüş var. Yasaya dair istişareler sürüyor sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye kamuoyu. Ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı” dedi.

"SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

Yasanın sürecin geleceği açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Doğan, düzenlemenin kapsamlı bir mutabakatla hazırlanması gerektiğini söyledi.

Doğan, şunları kaydetti:

“Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşısıyla tamamlanmalı. Son hazırlıklar yapılıyor artık. Ve bu hazırlıklarda gözetilmesi gereken, kapsamlı bir mutabakatın sağlanması ve en geniş siyasal uzlaşıyla bu yasanın son hazırlıklarının tamamlanması.”

Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından "yeni bir dönemin" başlayacağını belirten Doğan, düzenlemenin daha sonra çıkarılacak yasalar için de temel oluşturacağını ifade etti.

“Bu çerçeve yasa, kod yasa, kök yasa... Çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Ne yapacak? Yeni yasal düzenlemelerin de ana kaynağı, dayanağı olacak. O yüzden de çok çok önemli bir yasal düzenleme bu.”

"BELİRSİZLİKLER ARTIK GİDERİLMELİ"

Doğan, hukuki belirsizliklerin süreçte güven sorununa yol açtığını belirterek yasanın kısa sürede somutlaştırılması çağrısında bulundu.

“Ancak geldiğimiz aşamada bu konudaki belirsizliklerin artık giderilmesi gerekiyor. Bugüne kadar hukuki belirsizliklerin yarattığı güven yoksunluğunu çokça konuştuk. Bunun aslında bir güvence yoksunluğu olduğunu söyledik.”

"YALNIZCA SİLAH BIRAKANLARIN DÖNÜŞÜNDEN İBARET DEĞİL"

Yasanın yalnızca silah bırakanların Türkiye’ye dönüşünü kapsayan bir düzenleme olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Doğan, sürecin çok boyutlu olduğunu belirtti.

“Süreç yalnızca bu açıdan baktığımızda Mecliste bir yasanın çıkmasından veya yalnızca silah bırakanların Türkiye'ye dönüşünden ibaret değil; bundan daha fazlası ve bundan daha fazlasını da tartışmayı gerektirdiğini zaten sizlerle konuştuk.”

ÖCALAN DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

PKK'nın lider Öcalan’ın süreçteki konumuna ilişkin tartışmalara da değinen Doğan, hukuki ve pratik şartların yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

“Sayın Öcalan bu sürecin asli muhatabı ve belirleyici öznesi. Sürecin ilgili tarafları da bu verili durumu gözeterek yapılan hazırlıklara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri ve değerlendirmeleri dikkate almalılar.”

Doğan, “Daha açık ifade etmek gerekirse, Sayın Öcalan'ın sürece etkin katılımı ancak hukuki ve pratik şartların değişmesiyle mümkün” ifadelerini kullandı.

"SON DÜZLÜKTEYİZ"

Gazetecilerin yasa taslağının tek taraflı hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Doğan, siyasi partilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Son düzlükteyiz, son aşamadayız. Bu aşamaya uygun bir biçimde de gereken taslakla ilgili paylaşımlar yapılmalı, kamuoyu da bilgilendirilmeli, partimiz de bu konuda elbette bilgilendirilmeli.”

Tek taraflı bir sürecin kabul edilemeyeceğini belirten Doğan, “Tek taraflı bir süreçten bahsetmiyoruz. Biz bu sürecin toplumsallaşmasından bahsediyoruz, kapsamlı mutabakat diyoruz, en geniş siyasi uzlaşı diyoruz” dedi.

"ARTIK YAZILI OLARAK PAYLAŞILMALI"

Taslağın paylaşılmamasının spekülasyonlara yol açtığını ifade eden Doğan, “Artık yazılı taslak da bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı, partimizle de paylaşılmalı” açıklamasını yaptı.

Yasanın Meclise ne zaman geleceğine ilişkin kesin bir tarih vermeyen Doğan, açıklamanın Meclis Başkanlığı tarafından yapılmasını beklediklerini söyledi.

“Takvimle ilgili de en kısa sürede Meclis Başkanlığının gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla önümüzdeki günler, saatler, kritik günler ve saatler.”

Doğan, yasanın geçici veya süreli olmasından çok yaratacağı etkinin önemli olduğunu belirterek, “Yasa geçici olabilir ancak etkileri kalıcı olmalı” dedi.