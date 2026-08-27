Son Dakika | Mansur Yavaş'tan butlan sözcüsüne yalanlama! Yazılı açıklama yaptı

Butlan CHP’sinin sözcüsü Müslim Sarı’nın, Mansur Yavaş hakkında “Biz kendisiyle görüşüyoruz CHP kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır” sözlerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, Yavaş ile Sarı arasında siyasi geleceğe ilişkin bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Butlan CHP’sinin sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüklerini öne sürdü. Sarı, Yavaş’ın CHP’nin kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi.

Sarı’nın açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinden yalanlama geldi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı belirtilerek, “Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir” denildi.

MANSUR YAVAŞ'IN ÖNCELİĞİNİ AÇIKLADILAR

Açıklamada, Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki önceliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengelerin korunması ve belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi olduğu ifade edildi.

Belediye Meclisinde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçim yapılacağı hatırlatıldı. Bu süreçte ortak iradenin korunmasının, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

"OPERASYON YAPILACAĞI İDDİALARI VARKEN..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisindeki dengelerin değiştirilerek yönetimin AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara da dikkat çekildi. Henüz seçim süreci başlamadan Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yavaş’ın daha önce bu konudaki tutumunu, “Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız” sözleriyle ortaya koyduğu hatırlatıldı.

Yavaş’ın tutumunda bir değişiklik olmadığı belirtilerek, kendi ağzından yapılmayan hiçbir açıklamanın, kendisi adına alınmış bir karar veya belirlenmiş bir tutum olarak değerlendirilmemesi istendi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Ankara Büyükşehir'in açıklaması şöyle:

"CHP sözcüsü Sayın Müslim Sarı’nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz.

Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ve Ankara’ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir. Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.

Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, “Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız” demiştir.

Bugün de aynı noktadadır.

Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."