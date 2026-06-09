Son Dakika | Kılıçdaroğlu 14.00'e randevu verdi! CHP Genel Merkezi'nde konuşacak
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın sağ duyu yaptığı çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapacağını açıkladı.
Mahkeme kararı ile CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağ duyu çağrısına yanıt verdi. Mansur Yavaş'ın X paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, toplantısını CHP Genel Merkezi'nde yapacağını açıkladı.
Mansur Yavaş'ın X paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu şunları yazdı:
"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:
Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!
Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.
Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum.
Biz biriz ve birlikteyiz."
NELER YAŞANDI?
CHP Lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü için bugün Manisa'ya gitme kararı almasının ardından Kılıçdaroğlu cephesi, TBMM'de grup toplantısı yapma kararı aldı. Özel de Manisa'ya gitmeyeceğini açıklayıp Grup Toplantısı yapacağını duyurdu. Sabah saatlerinde TBMM önünde gerginlik yaşandı. CHP Lideri Özel'i dinlemek için gelen yurttaşlar ile Kılıçdaroğlu taraftarları arasında sözlü atışmalar yaşandı.
Tansiyon bir yükselip bir inerken de Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.
Yavaş, Kılıçdaroğlu'na seslendi. Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.
Bunun üzerine de Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, toplantısını Genel Merkez'de yapacağını açıkladı.
CHP Grup Toplantısı böylece CHP Lideri Özgür Özel'in başkanlığında TBMM'de gerçekleşmiş olacak.