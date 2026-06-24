Son Dakika | Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Mutlak butlan kararının ardından CHP'deki istifalara bir yenisi daha eklendi. Edirne’nin Keşan ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Özcan, partisinden istifa etti.

İSTİFA E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİ

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı tarafından istifa doğrulandı. Balkanlı, Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın istifa işlemini e-Devlet üzerinden resmiyete döktüğünü ve yapılan incelemede Özcan'ın parti sistemindeki üyelik kaydının sonlandığını belirtti.

AKP'YE Mİ KATILACAK?

Mehmet Özcan, kararın gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan kulislerde Özcan'ın AKP'ye katılacağı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

18 Haziran’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 22 Haziran’da ise Haymana Belediye Başkanı Levent Koç partiden istifa etmişti. Koç istifa ettiği gün AKP’ye katılırken, bağımsız kalacağını açıklayan Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirmişti.

İYİ Parti’den CHP’ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP Milletvekili Nimet Özdemir de partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Özdemir, istifasının ardından bugün düzenlenen grup toplantısında AKP’ye katıldı.