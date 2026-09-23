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Halk TV Siyaset Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumu: Benim CHP'ye kazandırdığım bir siyasetçi

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumu: Benim CHP'ye kazandırdığım bir siyasetçi

Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından yazılı açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Benim CHP'ye kazandırdığım değerli bir siyasetçi. Değerlendirmelerine katılıyoruz" dedi.

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Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumu: Benim CHP'ye kazandırdığım bir siyasetçi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yazılı açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Yavaş için "Benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçi" yorumunda bulundu.

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"DEĞERLENDİRMELERİNE AYNEN KATILIYORUZ"

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumu: Benim CHP'ye kazandırdığım bir siyasetçi - Resim : 2

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş
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