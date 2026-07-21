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Halk TV Siyaset Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin duyurdu: CHP'de 7 ilçe başkanı görevden alındı

Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin duyurdu: CHP'de 7 ilçe başkanı görevden alındı

Son dakika haberi.... İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin İstanbul'da 7 ilçe başkanının görevden alındığını duyurdu

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Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin duyurdu: CHP'de 7 ilçe başkanı görevden alındı
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Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye destek verdikleri gerekçesiyle İstanbul'da 7 CHP'li ilçe başkanının görevden alındığını duyurdu.

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7 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

"Kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez." diyen Gürsel Tekin'in görevden alındığını belirttiği 7 ilçe başkanlığı şöyle:

  • CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi
Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin duyurdu: CHP'de 7 ilçe başkanı görevden alındı - Resim : 2
Gürsel Tekin'in X paylaşımı (21 Temmuz 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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