Son Dakika | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 9 kişi adliyeye sevk edildi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri muhabir, biri kameraman ve 7’si sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

NELER OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011’de rahatsızlanmış ve Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kozinoğlu’nun hastaneye ulaştırıldığında yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamada, ilk soruşturma sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyayı yeniden incelemesinin ardından takipsizlik kararı kaldırıldı. Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla soruşturma yeniden başlatıldı.

Gürlek, yeni soruşturmayla ilgili şu bilgileri vermişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmıştı. Dokuzu ise 7’si hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Devam eden çalışmalar kapsamında biri muhabir, biri kameraman ve 7’si sağlık çalışanı 9 kişi daha gözaltına alındı. Bu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının araştırılması için mezarın açılmasını istedi.

Bu talep doğrultusunda alınan kararın ardından Kozinoğlu’nun mezarında feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. (AA)