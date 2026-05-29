Son Dakika | Karadeniz’de Türk sahipli gemiye İHA saldırısı! İki denizci yaralandı
Son dakika... Ukrayna, Odesa’dan Türkiye’ye doğru seyreden Türk sahipli kuru yük gemisinin Rusya’ya ait olduğu belirtilen bir İHA tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırıda iki denizci yaralandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırıda iki denizci yaralandı.
Karadeniz’de seyreden bir Türk kuru yük gemisinin insansız hava aracı saldırısına uğradığı bildirildi.
Ukrayna makamlarının açıklamasına göre, Odesa Limanı’ndan Türkiye’ye hareket eden Vanuatu bayraklı Türk gemisi, Rusya’ya ait olduğu belirtilen bir İHA tarafından hedef alındı.
Saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından gemide hasar meydana geldiği belirtildi. Bölgeden gelen ilk görüntülerde itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması yaptığı görüldü. NTV'nin haberine göre; Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi