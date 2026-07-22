Son Dakika | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yeni partiye geçmiyor mu? Açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçilmiş son CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından gündeme gelen "Yeni partiye katılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'ye veda eden Özgür Özel, milletvekilleriyle birlikte yeni bir parti kuracaklarını açıklamış ve kurulacak partinin TBMM'nin ana muhalefet partisi olacağını söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından konuşan Cemil Tugay ise yeni partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin değerlendirmesinde, bir süre daha bağımsız kalma kararında olduğunu belirtti.

Tugay, önceliğinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmek olduğunu ifade ederek, çalışmalarına belediye başkanı olarak odaklanacağını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Kararına gerekçe olarak "mutlak butlan" kararını gösteren Tugay, yaptığı açıklamada, "Ancak 'mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" ifadelerini kullanarak, "Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" demişti.

Tugay, mutlak butlan sürecinin ardından alınan ihraç kararlarını ve parti yönetimindeki değişiklikleri eleştirmişti. Özellikle İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını "İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık" olarak nitelendiren Tugay, parti tabanının iradesinin göz ardı edildiğini savunmuştu.

Öte yandan Tugay, AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmiş, siyasi yoluna Özgür Özel ile birlikte devam edeceğini açıklamıştı.