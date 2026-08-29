Son Dakika | İdris Naim Şahin'in ifadesi alınacak! Süleymancılar aracından çıkmıştı

Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesinin alınmasına karar verildi. Şahin’e tahsis edilen araçların şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı öne sürülmüş, bir tanesi ile de Süleymancılar firar etmeye çalışmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturmanın şüphelileri arasında cemaatin lideri Alihan Kuriş de bulunuyor.

Kuriş ve beraberindekiler hakkında “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltiliyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de ifadesinin alınmasına karar verdi.

ARAÇ 2030'A KADAR ŞAHİN'E TAHSİS EDİLMİŞT

Şahin’in adı, dosyanın önemli şüphelileri arasında gösterilen Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yakalanmasının ardından soruşturmaya girdi. İki şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığı sırasında kullandıkları aracın 2030 yılına kadar Şahin’e tahsis edildiği belirlendi.

Şahin, ilk açıklamasında aracın bilgisi dışında kullanıldığını savundu. Ankara’da yaşadığını belirten Şahin, aracı İstanbul’a gittiği dönemlerde kullanmak amacıyla kiraladığını söyledi. Kullanmadığı zamanlarda ise aracın otoparkta tutulması konusunda anlaşma yaptığını ileri sürdü.

Şahin ayrıca şirket sahibinin söz konusu araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ı taşıdığını basından öğrendiğini iddia etti.

DİĞER ARAÇLAR DA İNCELEMEDE

Savcılık, aracın şüpheliler tarafından kullanıldığının belirlenmesi üzerine Şahin’e tahsis edilen diğer araçları da mercek altına aldı.

Bakanlık kaynakları, yapılan incelemede bu araçların "tahsis amacı dışında" ve "şüpheli faaliyetlerde" kullanıldığının belirlendiğini aktardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Şahin’in açıklamaları ile soruşturma dosyasındaki delillerin örtüşmediğini söyledi:

“Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor.”

Gürlek, araçla ilgili HTS kayıtlarının da incelendiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor.”