Son Dakika | Halk TV'ye kayyum atandı Cafer Mahiroğlu ilk açıklamayı yaptı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kanala kayyum atanması ve hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir açıklama yayımladı. Mahiroğlu açıklamasında, sabah saatlerinde polislerin kanal binasına geldiğini, 7 aile ferdinin gözaltına alındığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürece zemin hazırladığını anlattı.

Halk Tv, Türk Halkı'nındır. Kayyum'la teslim alınamaz. https://t.co/mAhsmhpTUU — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 14, 2026

"YAYINLARIMIZI KONTROL EDEMİYORUZ"

Halk TV çalışanlarının binaya alınmadığını belirten Mahiroğlu, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Merhaba değerli Türk halkı ve sevgili Halk TV izleyicileri. Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor. Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz."

"TÜRKİYE BU KÖTÜLÜĞÜ HAK ETMİYOR"

İktidara karardan dönme çağrısı yapan Mahiroğlu, kanalı mutlaka geri alacaklarını vurguladı:

"Öncelikle Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız ama

mutlaka alacağız. Halk TV'ye sahip çıkmak Türkiye'deki demokrasi mücadelesine

sahip çıkmak demektir ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir.

İktidarı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin. Türkiye

bu kötülüğü hak etmiyor."

"70 YAŞINDAKİ AĞABEYİMİ GÖZALTINA ALDILAR" MASAK İDDİALARINA YANIT

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan ve yargının silah olarak kullanıldığını belirten Mahiroğlu, ailesine yönelik gözaltı kararlarına tepki gösterdi:

"İkinci bir konu ise hakkımda MASAK raporlarına raporları dayanak gösterilerek

ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Yargının bir silah olarak kullanılması

Türkiye'ye verilen en büyük zarardır.

Türkiye'nin bilmesini isterim ki bu saldırı sadece bana yönelik olmadı. 7 aile

bireyimi de gözaltına aldılar. En çok zoruma giden şu oldu: Sivas'ın Gürün

ilçesinde 70 yaşındaki abimin evine gidip onu gözaltına aldılar."

BUTLANA TEPKİ: İŞARET FİŞEĞİNİ ATEŞLEDİ

Mahiroğlu, yalnızca dört gün önce Halk TV'yi hedef gösteren butlan Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi:

"Bir diğer konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmezsem olmaz. Üç gün önce çıkıp

bugünün işaret fişeğini ateşledi, daha önce yaptığı gibi. Size en iyi cevabı

halk verdi, verecek Kemal Bey. Tarih sizi ve sinsiliğinizi asla unutmayacak."

Süreci şahsi bir mesele olarak görmediğini belirten Mahiroğlu, halkı kanala sahip çıkmaya davet ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Sizleri Halk TV'ye sahip çıkmaya davet

ediyorum. Bizler inançlı insanlarız. Ömrümüz belli. Bu Cafer Mahiroğlu'nun

sınavı değil, Türkiye'nin sınavıdır. Eminim ki bu sınavda hep birlikte başarılı

bir şekilde çıkacağız.

Hepinize sonsuz teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. Bugüne kadar bize

verdiğiniz desteklerden dolayı minnettarım. Allah Türkiye'ye zeval vermesin

diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi tekrardan yolluyorum."