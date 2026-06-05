Son Dakika | Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Ayşe Akın oldu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan seçimi yapıldı. Meclis üyeliklerinin tamamına sahip CHP grubunda başkanvekilliği için Ayşe Akın’ın aday gösterilmesine karar verildi.

İlk Oylamada 4 boş oy çıktı. Bir zarfın içinde de oy pusulası yer almadı. 9 kişi, Akın'a oy verdi.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. En az 10 oyun alınması gerektiği bildirildi.

İkinci tur oylamada Ayşe Akın, 11 oy ile başkanvekili seçildi. Oylamada 2 adet boş, bir de boş zarf çıktı.

NELER YAŞANDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, görevinden uzaklaştırıldı.

Günay hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “İmar Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

14 CHP’li meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde, başkan vekili adayının kim olacağına ilişkin parti içinde görüşmeler yapıldı. Ayşe Akın ile Mehmet Eren arasında oylama yapıldı.

Oylamada Ayşe Akın 9 oy aldı. Mehmet Eren ise 4 oyda kaldı. Böylece Ayşe Akın, CHP grubunun Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili adayı oldu.